عروض الدانوب السعودية خصومات وتخفيضات نهاية العام تصل ل 30 %

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عمر شويل - جدة تخفيضات الدانوب الأسبوعية نستعرض لكم عروض هذا الأسبوع من شركة الدانوب الرياض والخرج، من يوم الأربعاء 2 من شهر ديسمبر 2020، الموافق 18 من ربيع الآخر 1442، والتي تحتوي على الكثير من الأجهزة المنزلية والأدوات والمنتجات المتنوعة بأسعار تنافسية، فقط خلال العروض الأسبوعية من شركة الدانوب الرياض والخرج في الفترة من 2 ديسمبر، و 18 من ربيع ثاني، حتى يوم الثلاثاء 8 -12-2020 العروض الأسبوعية من شركة الدانوب الرياض. تخفيضات الدانوب الأسبوعية عروض الدانوب الأسبوعية من شركة الدانوب الرياض والخرج : تخفيضات الدانوب على مكنسة كهربائية اي تي سي، بقوة 2000 واط، سعة 21 لتر، فقط بسعر 399 ريال سعودي.

محضر طعام بلاك آند ديكر، متعدد الوظائف، بقوة 400 واط، فقط بسعر 229 ريال سعودي.

قطاعة خضروات كينوود، بقوة 500 واط، سعة 0.5 لتر، فقط بسعر 99 ريال سعودي.

شواية صحية كينوود، بقوة 1900 واط، بسعر 179 ريال سعودي فقط.

شواية كهربائية بلاك آند ديكر، بقوة 2200 واط، فقط بسعر 269 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث، مقاس 50 بوصة، ال اي دي سمارت، فقط بسعر 1199 ريال سعودي. خصومات الدانوب اليومية تنزيلات الدانوب على شاشة أي تي سي مقاس 50 بوصة، ال اي دي سمارت، فقط بسعر 999 ريال سعودي.

عروض الدانوب الأسبوعية على خلاط مع مطحنة بلاك أند ديكر، بقوة 400 واط، بسعر 139 ريال سعودي فقط.

سامسونج جالكسي نوت 20، سعة الذاكرة 128 جيجا بايت، فئة الجيل الخامس، فقط بسعر 2999 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي اي 51، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، يدعم شريحتين اتصال، فقط بسعر 999 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي اي 71، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، يدعم البصمة، فقط بسعر 1299 ريال سعودي.

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