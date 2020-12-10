نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو الأسبوعية تخفيضات نهاية العام عروض مميزة تخفيضات ليس لها مثيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية تحطيم الأسعار مع عروض الأسبوع من هايبر لولو الرياض ابتداءً من يوم 6 من ديسمبر 2020، الموافق 21 من ربيع الآخر 1442، مع أكبر العروض التي تحطيم الأسعار، والكثير من المنتجات المختلفة والمتنوعة، التي لا غنى عنها في كل بيت عصري أحدث العروض الأسبوعية من هايبر لولو الرياض. عروض لولو الأسبوعية عروض لولو تحطيم الأسعار من هايبر لولو الرياض : تخفيضات لولو على لينوفو تاب، مقاس 8 بوصة، سعة ذاكرة 32 جيجا بايت، متوفر باللون الرصاصي، فقط بسعر 539 ريال سعودي.

هاتف لينوفو كي 12، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، اللون اخضر غامق، فقط بسعر 599 ريال سعودي.

باناسونيك مكواة بخار عمودية، فقط بسعر 419 ريال سعودي.

بيورير جهاز تدليك، بسعر 499 ريال سعودي فقط.

خلاط باناسونيك، بقوة 450 واط، فقط بسعر 149 ريال سعودي.

بيورير جهاز قياس ضغط الدم من المعصم، بسعر 49 ريال سعودي فقط. تخفيضات لولو اليومية خصومات لولو اليوم على بيتش سماعة بلوتوث اللاسلكية فقط بسعر 199 ريال سعودي.

عروض لولو الأسبوعية على كيدز برو لعبة سيارة قابلة للشحن، فقط بسعر 149 ريال سعودي.

سكيتشرز حذاء رياضي رجالي متنوع، فقط بسعر 139 ريال سعودي.

طقم قدور ضغط باصرة، سعة 9 لتر + 3 لتر، فقط بسعر 109 ريال سعودي.

أريستو صندوق تبريد، سعة 25 لتر، فقط بسعر 65 ريال سعودي.

طقم مقلاة تيفال اسينشال، مقاسات 26 سم+ و20 سم، فقط بسعر 99 ريال سعودي.

كانون بطانية أطفال مقاس 220*160سم متنوعة، فقط بسعر 119 ريال سعودي.

طقم أواني طهي تيفال اسينشال، عدد 12 قطعة، فقط بسعر 429 ريال سعودي.

كانون بطانية مطبوعة/ سادة، مقاس 220*240، وزن 4.2 كجم، فقط بسعر 179 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض لولو الأسبوعية تخفيضات نهاية العام عروض مميزة تخفيضات ليس لها مثيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.