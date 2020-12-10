نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات هائلة على جميع المنتجات تسوق الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا السعودية وعروضها الحصرية نقدم لحضرتكم احدث العروض الحصرية من معارض اكسترا السعودية، وأسعارها الرائعة، وخصومات كبرى، على مجموعة كبيرة جدا من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف الذكية، وكل ما قد تحتاج إليه فقط وبأسعار حصرية في معارض اكسترا السعودية. تخفيضات اكسترا السعودية خصومات اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية: عروض اكسترا الأسبوعية ثلاجة كلاس برو، باب جانب باب، 19.9 قدم، اللون فضي، فقط بسعر 3499 ريال سعودي.

ثلاجة ال جي 18 قدم، كمبريسور لينير، بخار، اللون أبيض، فقط بسعر 3299 ريال سعودي.

تكييف جداري كلاس برو، 18000 وحدة، توزيع هواء 4 اتجاهات، بارد فقط، بسعر 2499 ريال سعودي.

تكييف شباك، جنرال الكتريك، 17600 وحدة، تبريد بارد، روتاري، بسعر 1169 ريال سعودي فقط.

كلاس برو فريزر أفقي، 3.5 قدم، قفل ومفتاح، اللون أبيض، فقط بسعر 849 ريال سعودي فقط.

فريزر كلاس برو أفقي، 5 قدم، قفل ومفتاح اللون أبيض، فقط بسعر 999 ريال سعودي.

موقد لاجيرمانيا فرن وشواية غاز، مقاس 60*90 سم، فقط بسعر 3899 ريال سعودي. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا الأسبوعية على موقد وايت وستنجهاوس موقد غاز و شواية فرن، مقاس 90*60، استانليس ستيل، فقط بسعر 1699 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية توشيبا غسالة تعبئة علوية، 15 كيلو، اللون أبيض وأسود، فقط بسعر 2199 ريال سعودي.

كلاس برو غسالة تعبئة علوية، سعة 7 كيلو، اللون أبيض، فقط بسعر 1599 ريال سعودي.

بيكو غسالة صحون، 5 برنامج، 14 مكان للتخزين، اللون أبيض، فقط بسعر 1199 ريال سعودي.

سميج غسالة صحون، 5 برنامج، عدد إعداد تخزين، اللون أبيض، فقط بسعر 2499 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات هائلة على جميع المنتجات تسوق الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.