نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كارفور في المملكة العربية السعودية نهاية العام ابتداءً من 9 إلى 22 ديسمبر 2020 علي الأجهزة الإلكترونية والشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كارفور في المملكة العربية السعودية، يقدم هايبر كارفور بمناسبة نهاية العام لكل عملائه تخفيضات على كثير من منتجاته في أنحاء العالم، وهنا نعرض لكمل من ينتظر تخفيضات، وخصومات هايبر كارفور على الاجهزة الإلكترونية، والشاشات، والتي تبدأ من 9ديسمبر، وتنتهي يوم 22 ديسمبر 2020. أحدث عروض وخصومات كارفور في المملكة العربية السعودية الجديدة ابتداءً من 9 ديسمبر إلى 22 ديسمبر 2020: نقدم العروض الجديدة من كارفور على كثير من المنتجات. خصومات كارفور علي الأجهزة الإلكترونية: متوفر عرض على لينوفو تابلت Lenovo Tab7 E7 TB71041 NT 16GB بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال سعودي بخصم 50 ريال سعودي.

عرض سيترونيك تابلت Ctronic Tab 7 W70 16GB بخصم 40 ريال على التابلت بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال سعودي.

عرض على هواوي تابلت Huawei Tab T8 32GB بخصم 80 ريال بسعر 519 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.

خصم 200 ريال سعودي على جهاز أبل أيباد ميني 5 IPAD MINI 5 NT GREY 64GB ليصبح سعره 1699 ريال سعودي بدلاً من 1899 ريال سعودي.

عرض الكاتيل تابلت ALCATEL TAB7 90131T 16GB بسعر 299 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي بخصم يصل إلى 50 ريال سعودي.

خصم 50 ريال علي توشيبا سماعات بلوتوث TOSHIBA W EARPHONE BT110E بسعر 49 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي.

عرض داتا لايف سماعات رأس بلوتوث DATALIFE HEADSET BLUETOOTH HBS-730 بسعر 29 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال سعودي بخصم 10ريال سعودي.

خصم 50 ريال سعودي على جويروم باور بانك JOYROOM POWERBANK DM2 19 بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال سعودي.

عرض جويروم كيبل شحن JOYROOM CABLE 3 IN 1 بخصم 6 ريال ليصبح سعره 19 ريال بدلاً من 19 ريال سعودي.

عرض أبل ساعة رياضية APPLE WATCH S5 44MM WHT SPORT BAND بسعر 1579 ريال سعودي بدلاً من 2099 ريال، بخصم يصل 520 ريال سعودي. أحدث خصومات كارفور على شاشات التلفاز: عرض سامسونج شاشة التلفاز بجودة إتش دي SAMSUNG LED 58 UHD4K بسعر 2299 ريال سعودي بدلاً من 2399 ريال، بخصم يصل إلى 100 ريال سعودي.

خصم 300 ريال سعودي على شاشة تلفاز آي تي إل ITL LED SMART YZ-43LS ليصبح سعره 699 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي.

عرض تي سي إل شاشة التلفاز TCL LED ،بخصم يصل 100 ريال سعودي، ليصبح بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

عرض نيكاي شاشة تلفاز NIKAI TV UHD 6SSLEDk، بسعر 1699 ريال سعودي بدلاً من 2749 ريال، بخصم 1050 ريال سعودي.

متوفر لديه أيضاً شاشة نيكاي تلفاز NIKAI TV UHD86SLED بسعر 5499 ريال سعودي.

عرض شارب تلفاز SHARP LED 42 2T-C42BG1X، بسعر 1044 بدلاً من 1499، بخصم يصل 400 ريال سعودي.

عرض نيكاي تلفاز NIKAI LED 50 UHD4K SMRT UHD50SLED2، بسعر 1049 ريال بدلاً من 1299 ريال سعودي.

عرض آي تي سي شاشة تلفاز ATC LED 50 SMART 4KE-LD- 50UHD، بسعر 999 ريال بدلاً من 1299 ريال سعودي، بخصم يصل 300 ريال سعودي.

عرض نيكاي مكبر صوت بلوتوث NIKAI BLUETOOTH SPEAKER NBTS30، بخصم 60 ريال، ليصبح سعره 99 ريال بدلاً من 159 ريال سعودي.

عرض إمبكس مكبر صوت مدولب IMPEX SPEAKER TROLLY ST 80AN، بسعر 319 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال، بخصم يصل 80 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض كارفور في المملكة العربية السعودية نهاية العام ابتداءً من 9 إلى 22 ديسمبر 2020 علي الأجهزة الإلكترونية والشاشات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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