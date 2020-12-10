نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمكة الببغاء بتقرقش الصخور وبالليل ترتدى روب.. غرائب الأسماك في المقال التالي

عمر شويل - جدة سمكة الببغاء التى تقرقش الصخور وترتدى الروب هي تعد من ضمن حوالي 75 نوع من الأسماك التي تعيش بجانب الشعب المرجانية والبيئة المتناسبة لها هى البحار الدافئة وشبه الحارة مثل البحر الأحمر، وسميت بهذا الاسم لأن أسنانها الأمامية غير عادية كباقى الأسماك فهى مثل منقار الببغاء ولها أسماء أخرى مثل سمكة الحريد أو السمكة الببغائية أو سمكة الببغاء.

وحسبما ذكرت رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين الدكتورة “شيرين عبدالعظيم” أن هذة السمكة تتميز بصفات عجيبة وغريبة لا توجد فى أى نوع أخر من الأسماك من نفس الفصيلة غيرها.

فسمكة الببغاء تتميز بأنها تقوم بطحن وقرقشة الشعب المرجانية المعروفة بصلابتها الشديدة بأسنانها كما أن ألوانها رائعة ومتميزة والتي يغلب عليها اللون الفيروزي واللون الوردي والذهبي.

وتقوم سمكة الببغاء بتخليص الشعب المرجانية من الأعشاب والنباتات التي تعيق نموها، كما تقوم بقرقشة وطحن الشعب المرجانية الميتة،‏ وتقذف وتقذف فضلات تلك العشب المرجانية من فمها على هيئة رمال بعد إمتصاص غذاءها منه.

ولهذا تتميز الأماكن التي تعيش بها هذه السمكة بإنتاج رمال أكثر من أي مصدر طبيعي آخر بمناطق أخرى ليس بها هذا النوع من الأسماك.

ويقدِّر الباحثون والخبراء فى علم البحار أن سمكة واحدة من سمكة الببغاء قادرة على تصنع حوالى مائة كيلوجرام من الرمل الطبيعى على مدار السنة، ورغم ذلك تبقى أسنانها على حالتها دون ضرر أو تأكل أو تلف من قرقشة الصخور طوال حياتها.

كيفة إرتداء سمكة الببغاء للروب

كما تعمل سمكة الببغاء على إفراز غشاء جيلاتيني كثيف لزج حولها فى الليل وتغطى به جسمها مصنعة ما يشبه الملابس أو الروب، فهى بذلك تقوم على حماية نفسها من الإفتراس وهجوم الأعداء.

لأن مايحدث أن هذا الغشاء الجيلاتينى الذى يشبه رداء الروب رائحة سمكة الببغاء عن الأسماك الأخرى المفترسة ويجعلها تتمتع بقسط وافر من النوم والراحة ليلاً بعد مجهود شاق فى النهار كما جاء فى تحليل وتفسير علماء وخبراء علم البحار ورغم قوتها على قرقشة الصخور إلا إنها سمكة تتميز بالأولفة والحب للإنسان ولا تخاف ولا تفزع منه.

وسمكة الببغاء تصنف من أفضل أنواع الأسماك التى تعيش في البحر الأحمر، لما تتمتع به من طعم مميز ولذيذ وفريد لما تتمتع به من لحم أبيض شهى ومفيد الأبيض.

طريقة عمل وطهى سمكة الببغاء

يتم تحضيرها كطاجن سمك في الفرن حيث تغسل وتنظف جيداً كباقى الأنواع من الأسماك ويتم تتبيلها ثم توضع فى طاجن أو صينية ويضاف إليها بغض من فصوص الثوم وكمية من البصل مقطع حلقات ويضاف معها قطع من الجزر وشرائح الليمون، ويقطع عليها كزبرة خضراء والفلفل الحلو كمية زيت قليله ثم تسوى بداخل الفرن.