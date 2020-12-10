نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده الأسبوعية السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية ،يهتم هايبر بنده في المملكة العربية السعودية بتقديم أفضل العروض والأسعار على معظم المنتجات والسلع الإستهلاكية، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية والإلكترونيات؛ في سبيل كسب ثقة العميل، وجذب العملاء لأسواق بنده المنتشرة في أنحاء المملكة،وهذه العروض تكون متوفرة في كافة الفروع، وتستمر لمدة أسبوع من تاريخ بدايتها الموافق 9 ديسمبر 2020 م، الموافق 24 ربيع الآخر 1442هـ.

عروض هايبر بنده الاسبوعية على السلع الغذائية

يقدم هايبر بنده في العرض الأسبوعي تخفيضات على أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية التي لا يكاد يخلو منزل منها، بأسعار تنافسية لا مثيل لها؛ حيث تشمل الأرز والزيت والسكر، والتوابل والمكسرات، بالإضافة إلى تشكيلة مختلفة من الجبن والزبدة والألبان المجففة والطازجة، وفيما يلي أهم عروض هايبر بنده على السلع الغذائية:

عبوة أرز بسمتي مزة 10 كيلو بسعر 58. 95 SR.

عبوتين من زيت مازولا دوار الشمس وزن العبوة 1.8 لتر بسعر 19.95 SR.

زبدة غير مالحة إماراتي سعر الكيلة 5.95 SR، والزبدة المالحة مارجريتا بسعر 7.95 SR.

سكر كيلو جبنة بيضاء اسكندراني عمارة، وجبنة إسطنبولي / جرين لاند / دمياطي 16.95 SR.

جبنة كريمي المراعي 2+1 مجانًا بسعر 28.95 SR.

جبنة شيدر أو كريمي 1+1 بسعر 10.95 SR.

عروض هايبر بنده الاسبوعية على اللحوم والأسماك الطازجة والمجمدة

كرتونة عشر قطع من الدجاج المجمد ساديا، وزن 1000 جم بسعر 127.95 SR، وكرتونة وزن 1200 جم بسعر 129.95 SR.

سعر كيلو اللحم المفروم بقري برازيل 22.95 SR.، والمكعبات بسعر 24.95، والرستو بسعر 36.95 SR.، والاسكالوب بسعر 42.95 SR.

سعر كيلو الكفتة البرازيلي 27.95 SR.، والبرجر 29.95 SR.

عبوة من أنصاف صدور الدجاج المجمدة بوزن 2.كجم بسعر 44.95 SR، وسعر 2 دجاجة ساديا وزن 1000 جم 27.95 SR.

عبوة برجر بقري بسعر 15.50 SR، وعبوة أخرى من البرجر المدخن بسعر 23.95 SR.

عروض هايبر بنده الاسبوعية على الأدوات المنزلية