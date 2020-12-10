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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض أسواق العثيم السعودية اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوى عروض أسواق العثيم السعودية اليوم ، تقدم أسواق العثيم أقوى العروض على المنتجات الغذائية والاستهلاكية اعتبارًا من التاسع من ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع آخر 1442، في أقوى مهرجان الأدوات المنزلية بكافة الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية؛ حيث وصل عدد الفروع 183 فرع، وأهم ما يميز أسواق العثيم أنها تعمل بنظام يضمن الزيادة المتوازنة على مستوى الفروع، وبالتالي كسب ثقة العملاء.
أقوى عروض أسواق العثيم السعودية اليوم على الأدوات المنزلية
تقدم اسواق العثيم في مهرجان الطبخ تخفيضات على معظم الأدوات المنزلية، والسلع الغذائية والاستهلاكية، بما فيها الأرز والسكر والزيت، والخضراوات الطازجة، والألبان، واللحوم الطازجة والمجمدة، وفيما يلي أبرز العروض:
- طقم قدور سويت هوم بسعر 139 SR، وقدور فاليرو بسعر 159 SR، وقدور هوم واي 8 قطع بسعر 149 SR.
- قدر ضغط سعة 7 لتر بسعر 89 SR، وسعة 5 لتر بسعر 55 SR، وقدر ضغط جرانيت سعة 7 لتر بسعر 99 SR.
- مقلاة رويال فود بسعر 38.95 SR، ومقلاة 26*24 بسعر 38 SR، وشواية من نيولايف بسعر 79 SR.
- طقم حافظة الطعام ثلاث قطع بسعر 39 SR.
- ترمس هوم واي 1.2 لتر بسعر 44 SR، وترمس السيف فلورا قطعتين بسعر 55 SR.
- طقم صواني فرن أشكال مكون من ثلاث قطع بسعر 34.95 SR، وطقم صوانى الومنيوم اربع قطع بسعر 24.95 SR.
- طقم عشا 44 قطعة بسعر 99 SR، وطقم أدوات مطبخ 13 قطعة بسعر 29 SR.
- محضر طعام كينوود بسعر 159 SR، ومفرمة ملوخية من هومر بسعر 99 SR.
- قدر ضغط كهربائي بسعر 199 SR، وميكروويف من كليك أون بسعر 199 SR.
أقوى عروض أسواق العثيم السعودية اليوم على السلع الغذائية
- عرض خاص على جبن المراعي كريم/ شيدر بسعر 19.95 SR، وحليب المراعي وزن العبوة 170 مل سعر الست قطع 10, 95 SR.
- جبن نادك كاسات كريم /شيدر 2*500 جم بسعر 18.95 SR.، و زبدة نادك غير مالحة بسعر 34.95 SR.
- كرتونة بيبسي 24 قطعة بسعر 53.95 SR، و ازازتين من بيبسي واحد لتر بسعر 9.50 SR.
- عبوة أرز أبو سنبلتين وزن 10 كجم بسعر 58.95، وعبوة وزن 5 كجم بسعر 29.95 SR.
- أرز بسمتي الشعلان 10 كيلو بسعر 56.95 SR بحد أقصى ثلاث عبوات لكل عميل.
- زيت العربي لأغراض القلي وزن 2,9 لتر بسعر 17.95 SR، وزيت نور دوار الشمس سعة 3 لتر بسعر 22.95 SR بحد أقصى ثلاث عبوات لكل عميل.
- كيلو الجزر المستورد بسعر 4,75 SR، والطماطم 2.95 SR، والبصل الأحمر 2.95 SR، والبطاطس 1.95 SR.
- ثلاث أكياس من مكرونة برفيتو بسعر 9.95 SR.
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