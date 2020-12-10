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عمر شويل - جدة أقوى عروض أسواق العثيم السعودية اليوم ، تقدم أسواق العثيم أقوى العروض على المنتجات الغذائية والاستهلاكية اعتبارًا من التاسع من ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع آخر 1442، في أقوى مهرجان الأدوات المنزلية بكافة الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية؛ حيث وصل عدد الفروع 183 فرع، وأهم ما يميز أسواق العثيم أنها تعمل بنظام يضمن الزيادة المتوازنة على مستوى الفروع، وبالتالي كسب ثقة العملاء.

أقوى عروض أسواق العثيم السعودية اليوم على الأدوات المنزلية

تقدم اسواق العثيم في مهرجان الطبخ تخفيضات على معظم الأدوات المنزلية، والسلع الغذائية والاستهلاكية، بما فيها الأرز والسكر والزيت، والخضراوات الطازجة، والألبان، واللحوم الطازجة والمجمدة، وفيما يلي أبرز العروض:

طقم قدور سويت هوم بسعر 139 SR، وقدور فاليرو بسعر 159 SR، وقدور هوم واي 8 قطع بسعر 149 SR.

قدر ضغط سعة 7 لتر بسعر 89 SR، وسعة 5 لتر بسعر 55 SR، وقدر ضغط جرانيت سعة 7 لتر بسعر 99 SR.

مقلاة رويال فود بسعر 38.95 SR، ومقلاة 26*24 بسعر 38 SR، وشواية من نيولايف بسعر 79 SR.

طقم حافظة الطعام ثلاث قطع بسعر 39 SR.

ترمس هوم واي 1.2 لتر بسعر 44 SR، وترمس السيف فلورا قطعتين بسعر 55 SR.

طقم صواني فرن أشكال مكون من ثلاث قطع بسعر 34.95 SR، وطقم صوانى الومنيوم اربع قطع بسعر 24.95 SR.

طقم عشا 44 قطعة بسعر 99 SR، وطقم أدوات مطبخ 13 قطعة بسعر 29 SR.

محضر طعام كينوود بسعر 159 SR، ومفرمة ملوخية من هومر بسعر 99 SR.

قدر ضغط كهربائي بسعر 199 SR، وميكروويف من كليك أون بسعر 199 SR.

أقوى عروض أسواق العثيم السعودية اليوم على السلع الغذائية