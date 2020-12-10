نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الألكترونيات هايبر بنده الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الألكترونيات هايبر بنده الأسبوعية ، مجموعة الألكترونيات هايبر بنده الأسبوعية تحتوي على عدد كبير من العروض، تلفزيون إمبكس 58 بوصة بسعر 1199 ريال بدلا من 1799 ريال، تلفزيون تي سي إل 65 بوصة بسعر 2199 ريال بدلا من 3499 ريال، حبر طباعة اتش بي أسود بسعر 47 ريال، الوان بسعر 49 ريال، تلفزيون سكاي وورث 39 بوصة بسعر 599 ريال بدلا من 799 ريال، تلفزيون توشيبا 50 بوصة بسعر 1399 ريال بدلا من 1899 ريال، تلفزيون توشيبا سمارت 55 بوصة بسعر 1799 ريال بدلا من 2299 ريال، سماعات جيباس 5.1 بسعر 125 ريال بدلا من 186 ريال، ريسيفر كبير نادكو بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال، تلفزيون إمبكس جلوريا 32 بوصة بسعر 349 ريال بدلا من 514 ريال.

عروض هايبر بنده

الألكترونيات هايبر بنده الأسبوعية ، غطاء سماعات اير بودس بسعر14.50 ريال بدلا من 29 ريال، شاحن متنقل بمدخلين أووي 10000 ملي امبير بسعر 54.50 ريال بدلا من 109 ريال، نوكيا سي 2 بسعر 275 ريال، كابل ايفون أووي 1 متر بسعر 14.50 ريال، شاحن سيارة و كابل مايكرو أكس-لايف بسعر 22.50 ريال بدلا من 45 ريال، شاحن يو اس بي مزدوج للسيارة أكس-لايف بسعر 17.50 ريال بدلا من 35 ريال، شاحن متنقل قو وي 7000 ملي أمبير بسعر 77.50 ريال بدلا من 155 ريال، تابلت لينوفو 65.5 إم بسعر 699 ريال بدلا من 879 ريال.

تخفيضات الهواتف هايبر بنده

سامسونج أي 31 128 جيجا بسعر 899 ريال، سامسونج أي 21 أس 64 جيجا بسعر 769 ريال، هواوي واي 6 بي 64 جيجا بسعر 579 ريال، هواوي واي 5 2019 بسعر 359 ريال بدلا من 439 ريال، سامسونج أي 51 بسعر 999 ريال بدلا من 1209 ريال، أونور 9 أي بسعر 529 ريال، هواوي واي 9 أي بسعر 1099 ريال، هواوي واي 7 بي بسعر 649 ريال بدلا من 711 ريال، أونور 9 أكس لايت بسعر 719 ريال، سامسونج نوت 10 لايت بسعر 1469 ريال بدلا من 2199 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

محضرة طعام فيليبس 700 واط بسعر 269 ريال بدلا من 395 ريال، خلاط مع مطحنتين ارايتي بسعر 82.50 ريال بدلا من 165 ريال، مطحنة قهوة كولين 150 واط بسعر 32.50 ريال بدلا من 65 ريال، قطاعة أي تي سي 0.5 لتر بسعر 54.50 ريال بدلا من 109 ريال، غلاية ستانلس ستيل أي تي سي بسعر 75 ريال بدلا من 109 ريال، عصارة جيباس بسعر 114.50 ريال بدلا من 229 ريال.