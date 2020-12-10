نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود السعودية وأقوى التخفيضات الأسبوعية حتى 15 ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا بأقوى التخفيضات الأسبوعية في عروض بن داود السعودية، والتي تبدأ من يوم 9 ديسمبر، وتنتهي في يوم 15 ديسمبر، وتشمل كافة احتياجات الأفراد من جوالات، شاشات، أجهزة مطبخ، أجهزة منزلية وكهربائية، وتخفيضات أيضًا على مستلزمات المنزل، وذلك خلال فترة خصومات بن داود.

عروض بن داود السعودية وأقوى التخفيضات الأسبوعية

يقدم بن داود السعودية عروض مميزة بدءًا من يوم 24 ربيع الثاني حتى يوم 30 ربيع الثاني، وهذه العروض تتضمن شاشة تلفزيون من Skyworth LED Smart، اندرويد، 50 بوصة، بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي، بالإضافة إلى تخفيضات وخصومات أكثر نعرضها لكم في النقاط القادمة.

بن داود عروض وتخفيضات أسبوعية على الجوالات

جوال Samsung Galaxy A31، اندرويد 10، 4G، بسعر 899 ريال سعودي.

جوال Samsung Galaxy A21S، اندرويد 10، 4G، بسعر 749 ريال سعودي.

جوال Huawei، اندرويد 10، 5G، بسعر 1499 ريال سعودي.

عروض مستلزمات المنزل في بن داود

تمتعوا بأفضل عروض مستلزمات المنزل، والتي تشمل:

جهاز قياس ضغط الدم من Beurer، بسعر 99 ريال سعودي.

توصيلة كهربائية من B&D، طول 3 متر، بها 10 مداخل، بسعر 85 ريال سعودي.

عروض أجهزة المطبخ

خلاط 3×1 من ATC، قوة 400 وات، سعة 1.8 لتر، بسعر 139 ريال سعودي.

خلاط 4×1 من Geepas، قوة 600 وات، بسعر 119 ريال سعودي.

شواية كهربائية من imperial، قوة 2000 وات، بسعر 59 ريال سعودي.

تخفيضات على أدوات المطبخ

طقم اواني للطهي من Tefal، بسعر 348 ريال سعودي.

ترمس سعة 1 لتر من B&D، بألوان مختلفة، بسعر 29 ريال سعودي.

طقم كاسات شاي مكون من 6 قطع من B&D، بسعر 15 ريال سعودي.

قلاية من Tefal Wok، بسعر 119 ريال سعودي.

اناء للطبخ من B&D، حجم 24 سم، بسعر 29 ريال سعودي.

عروض خاصة في بن داود

إليكم بعض العروض الأسبوعية التي تتوافر في مكة وجدة فقط:

شاشة تلفزيون من Samsung Curved Smart LED TV، 55 بوصة، بسعر 2499 ريال سعودي.

جوال iLife، حجم 7 بوصة، 4G، بسعر 199 ريال سعودي.

محضر الطعام من Kenwood، قوة 750 وات، بسعر 199 ريال سعودي.

وفي النهاية أجدد العروض وأقوى التخفيضات نعرضها لكم أول بأول، وتابعونا لمعرفة مستجدات العروض في جميع متاجر السعودية.