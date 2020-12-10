نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر عروض العثيم السعودية الاسبوعية اوفر عروض ديسمبر نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر عروض العثيم السعودية الاسبوعية والمميزة على الاجهزة الالكترونية، وتبدأ العروض الاسبوعية اليوم الاربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020 / 23 ربيع الآخر 1442، وتستمر عروض الاسبوع في أسواق عبد الله العثيم طوال الاسبوع، وتشمل العروض على الشاشات، الجوالات، الأجهزة الإلكترونية، الأجهزة المنزلية، أجهزة المطبخ ومستلزماته، وتتيح عروض العثيم السعودي الأسبوعية أقوى التخفيضات وأرخص أسعار المنتجات التي تتمتع بمواصفات عالية الجودة، وتشهد نسبة مبيعات مرتفعة داخل المملكة السعودية، لمشاهدة صور التخفيضات وعروض العثيم بالسعوديه تصفح التالي.

اخر عروض العثيم السعودية الاسبوعية

اوفر عروض شهر ديسمبر على الشاشات التلفزيونية والهواتف الذكية والالكترونيات من ملحقات واكسسوارات الجوالات، و مجموعة تخفيضات حصرية لمدة أسبوع واحد في اخر العروض الخاصة بـ اسواق العثيم في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح الهايبر ماركت عروض التوفير في نهاية العام لكم، وإليكم أقوى العروض.

ارخص عروض العثيم السعودي على الشاشات

عرض خاص شاشة ميكروديجيت LED مقاس 55 إنش بسعر 1199 ريال سعودي.

عرض حصري شاشة توشيبا TOSHIBA LED مقاس 43 إنش بسعر 799 ريال سعودي.

عرض مميز شاشة اورينو Orino LED سمارت تي في مقاس 43 إنش بسعر 749 ريال سعودي.

عرض خاص شاشة ارو Arrow LED مقاس 40 إنش بسعر 549 ريال سعودي.

عرض حصري شاشة ارو Arrow LED مقاس 43 إنش بسعر 599 ريال سعودي.

اوفر عروض اسواق العثيم السعوديه على الجوالات

عرض خاص ومميز على جوال سامسونج SAMSUNG A21s، يتوفر بذاكرة داخلية 64 جيجابايت بسعر 699 ريال سعودي (أحدث العروض).

عرض حصري على جوال iPhone 12 mini متوفر بذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 3199 ريال سعودي، متوفر بذاكرة داخلية 256 جيجابايت بسعر 3749 ريال سعودي.

عرض مميز على جوال هواوي Huawei Y7P متوفر بذاكرة داخلية 64 جيجابايت بسعر 665 ريال سعودي.

عرض جوال أونور Honor 9X Lite متوفر بذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 735 ريال سعودي.

عرض جوال تكنو Tecno Ke7 متوفر بذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 559 ريال سعودي.

تتوالى عروض وتخفيضات اسواق العثيم في السعودية، تابعونا لمعرفة المزيد من أحدث العروض اليومية والأسبوعية، بالإضافة لمختلف عروض الإلكترونيات في جميع متاجر السعودية، نوافيكم بها بشكل متجدد فور صدورها.