عروض اكسترا طوال فترة احتفالات نهاية العام وأيام الجمعة البيضاء خصومات حتى 30%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا، عروض وتخفيضات أسُواق اكسترا الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام تمتعوا بعروض أسُواق اكسترا الإلكترونية فقط وحصريًا داخل المملكة العربية السعودية، طوال فترة احتفالات نهاية العام وأيام الجمعة البيضاء خلال شهر ديسمبر، تتضمن الكثير من العروض والتنزيلات على كافة أجهزة الهواتف الذكية المميزة، والتي تأتيكم من كبرى الشركات العالمية المصنعة، بأقل الأسعار التي تناسب الجميع، وأرقى الموديلات والتصميمات وأعلى الجودات. عروض اكسترا خصومات على الجوالات الذكية بأقل من ألفين ريال سعودي من اكسترا، %26 خصم على هاتف ذكي من سامسونج جالاكسي أيِ 71، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أزرق، حجم الشاشة 6.7 بوصة، نظام التشغيل اندرويد 10، نواة المعالج ثماني النواة، الجيل الرابع، ماسح للبصمة، حجم البطارية 4500، الارتفاع 0.79 سنتيمتر، العرض 7.59 سنتيمتر، الطول 16.36 سنتيمتر، الوزن 179 جرام، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، مساحة الذاكرة العشوائية ثمانية جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية 64 ميجا بيكسل+ 12 ميجا بيكسل+ 5 ميجا بيكسل + 5 ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل، سعر الجهاز(1299)ريال سعودي، بدلًا من(1749)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(450)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 63 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا. خصومات اكسترا تنزيلات على ماكينات الحلاقة بأقل من مائة ريال سعودي، %36 خصم على ماكينة حلاقة من ماركة وال سلك ولاسلكية، تعمل حتى 60 دقيقة، سعر الجهاز(95)ريال سعودي، بدلًا من(149)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(54) السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع خمسة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا. تنزيلات اكسترا خصومات وتخفيضات نهاية العام على الألعاب الإلكترونية وملحقاتها من اكسترا، %28 خصم على جهاز إكس بوكس ون إس، سعة واحد تيرا بايت، اللون أبيض، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، بدلاً من(1387)ريال سعودي، ووفر(388)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %28 خصم على جهاز إكس بوكس ون اكس، سعة واحد تيرا بايت، اللون أسود، سعر الجهاز(1599)ريال سعودي، بدلاً من(2219)ريال سعودي، ووفر(620)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز إكس بوكس من سلسلة إكس، سعة واحد تيرا بايت، اللون أسود، سعر الجهاز(2299)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا تخفيضات اكسترا حزمة ألعاب خاصة بجهاز اكس بوكس، مع شاحن اكس بوكس ون، سعر الجهاز(109)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. يد تحكم من ماركة مايكروسوفت، متوافقة مع أكس بوكس ون لاسلكية، سعر الجهاز(272)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %10 خصم على يد تحكم متوافقة مع بلاي ستيشن 4، لاسلكي، اللون أزرق، سعر الجهاز(289)ريال سعودي، بدلًا من(321)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(32)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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