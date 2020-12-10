نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قواعد لعبة فورت نايت للوصول إلي المرحلة النهائية و الفوز في المقال التالي

عمر شويل - جدة قواعد لعبة فورت نايت، طريقة تحميل لعبة فورت نايت عبر هاتف الآيفون تتمثل شعبية لعبة فورت نايت الكبيرة في أنها لعبة تعتمد على التواصل ما بين اللاعبين، فعلى اللاعبين اللعب في مواجهات دائمة سواء وجهًا لوجه أو في مجموعات، مما يُتيح لكافة اللاعبين فرصة المشاركة والتشاور حول اللعبة وإبداء الأراء المختلفة، كما يمكنهم من إرسال مساعدات لبعضهم البعض لاجتياز مستويات معينة داخل وأثناء اللعبة.

قواعد لعبة فورت نايت

عبارة عن بعض القواعد السهلة والبسيطة وتتلخص فيما يلي:

الانطلاق: انطلاق اللاعبين من نقطة البداية وهي حافلة المعركة بدون أسلحة، حيث يجب عليهم التزويد بالأسلحة خلال رحلتهم داخل اللعبة.

التجمع: السير عبر خريطة المعركة ومواجهة كل لاعب للاعب أخر، أو تكوين مجموعات حربية صغيرة من ثلاث لأربع لاعبين.

المرحلة الحاسمة في لعبة فورت نايت

البقاء للأفضل: يُعتبر من أهم قواعد ومبادئ اللعبة حيث دائمًا البقاء للأفضل والأقوي، لذلك وجب على كل لاعب التسليح جيدًا سواء كان بمفرده أو وسط مجموعة.

المرجلة الأخير من لعبة فورت نايت

الحسم: تنتهي اللعبة بفوز أكثر اللاعبين صمودًا، فإذا كان اللاعب منفردًا لابد أن يكون من ضمن أفضل مائة لاعب، والمجموعة من اللاعبين ينالوا المكسب عند تصدُرهم الترتيب النهائي.

تحميل لعبة فورت نايت عبر هاتف الآيفون

يتم ذلك عن طريق الدخول إلى متجر الهاتف الخاص بجوال الآيفُون، ومن خلال هذا التطبيق يمكن تحميل لعبة فورت نايت مجانًا، حيث يُرسلك التطبيق لتنزيل اللعبة عبر هذا اللينك.