نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التميمي الرياض الأسبوعية 9 ديسمبر حتي 15 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتوي عروض التميمي علي أقوى الخصومات الأسبوعية والتي تتكون من أجهزة كهربايه مثل شواية أسطوانية، وجهاز تحضير الأرز، وسخان أطعمة، وكرسي سدة مع ذراعين، وبطانية سعودية أصناف متنوعة، وجوارب مانعة للانزلاق، وسادة وبر الجمل، ويتوفر أيضا جميع أنواع المنظفات مثل شامبو أو بلسم أصناف متنوعة، وشامبو أصناف متنوعة سانسيلك، وشامبو بلسم أو بديل الزيت أصناف متنوعة، ومزيل لرائحة العرق، وغسول للوجه أصناف متنوعة، وغسول الجسم أصناف متنوعه لوكس، وجل اوكريم اةبعد الحلاقه.

عروض التميمي الرياض الأسبوعية

وتشهد عروض التميمي هذه الفترة أقوى الخصومات الهائلة على جميع منتجاتها والتي تتكون من اللحوم مثل لحم بقري برازيلي، ولحم بفر برازيلي مكعبات أو بوت روست، ولحم بفر برازيلي مفروم ناعم أو خشن، ونقائق ألماني، وبرجر بقري شاورما لحم أو نقائق لحم بفري، وصدور دجاج شاورما أو شيش طاووق، وشيش طاووق بتتبيله الشواء، ويتوفر أيضا جميع أنواع الفواكه مثل برتقال أبو صرة، ومندرين، وتفاح أخضر او ذهبي، وموز، وسفرجل، وتوت ازرق، وبرسيمون، وفطر عمان، وغير ذلك من المنتجات الاخري.

سائل غسيل الصحون 17.50 ريال.

معكرونه اصناف متنوعة 10.95 ريال.

مسحوق غسيل اصناف متنوعة 29.95 ريال.

كريمة الباستا الطبخ الفرنسية 14.50 ريال.

رقائق بطاطس اصناف متنوعة 14.95 ريال.

فطر مقطع شرائح 9.95 ريال.

شكولاته اصناف متنوعة 9.95 ريال.

سكر ناعم الاسرة 9.95 ريال.

زيت زيتون بكر السوسن 19.50 ريال.

مياه نستله 11.25 ريال.