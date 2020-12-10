عروض بنده الأسبوعية تخفيضات هائلة تصل ل 60 % ألحق الخصومات لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة تُعد عروض هايبر ماركت بنده من اَكبر الأسواق اختلافًا داخل المملكة العربية السعودية، حيث تشتمل على عدد غير محدود من المنتجات العصرية المميزة والمتطورة، بجانب العديد من الأجهزة المتميزة الكهربائية منها والإلكترونية، ذات الأحجام الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى كل ما يحتاج ألية المنزل الذكي من أدوات ومستلزمات، كل ذلك يأتيكم بأرخص الأسعار وأعلى الجودات.

عروض بنده الأسبوعية

تنزيلات نهاية العام على جوالات هواوي واي 6 بي من عروض بنده:

تخفيضات بنده جوال ذكي من ماركة هواوي واي 6 بي، حجم الشاشة 6.3 بوصة، الجيل الرابع، بشرِيحتين، دقة الكاميرا الخلفية 13 ميجابيكسل مع خمسة ميجابيكسل مع أثْنين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجابيكسل، ذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، ذاكرة نظام عشوائية خمسة ميجابيكسل، معالج أوكتا كور، اللون أَسود، سعر الجهاز(579) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بنده جوال ذكي من ماركة هواوي واي 6 بي، حجم الشاشة 6.3 بوصة، الجيل الرابع، بشرِيحتين، دقة الكاميرا الخلفية 13 ميجابيكسل مع خمسة ميجابيكسل مع أثْنين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجابيكسل، ذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، ذاكرة نظام عشوائية خمسة ميجابيكسل، معالج أوكتا كور، اللون أَخضر، سعر الجهاز(579) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض وخصومات هايبر ماركت بنده على مناشف المطبخ

تنزيلات هايبر بنده :