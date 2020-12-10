نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده وهايبر panda على السلع الغذائية والتموينية من 9 وحتى 15 ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده يقدم أقوى عروض نهاية العام ابتداء من اليوم التاسع وحتى اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر، ونعرض لكم أهم العروض الأسبوعية على السلع التموينية والمنتجات الغذائية المختلفة، حيث تتنوع العروض على الزيوت والسكر والحبوب واللحوم بأنواعها، كما توجد عروض على الأسماك بأسعار مميزة، وكذا تتوفر عروض على الجبن بأنواعه ومنتجات الألبان المختلفة سوف نتعرف معكم مجموعة من أهم هذه العروض في السطور التالية. عروض بنده على السلع التموينية: متوفر عرض على سكر الأسرة فقط بسعر 9.95 ريال لكل 2 كيلو جرام بدلا من 19.90 ريال بخصم مميز يصل إلى عشرة ريالات.

عبوات فول الخلطة حدائق كاليفورنيا وزن 450 جرام عرض على 4 حبات بسعر 11.75 ريال.

يمكنك شراء زيت دوار الشمس من نوع مازولا (2 × 1.8 لتر) بسعر 19.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال. حليب مجفف المراعي كامل الدسم كيس وزنه 1800 جرام + 25% اكسترا بسعر 37.95 ريال بدلاً من 65.95 ريال.

حليب طويل الأجل نادك ( 12 × 1 لتر) سعر الكرتون داخل العرض 38.95 ريال.

كيس أرز مزة بسمتي الشعلان وزن 10 كيلو جرام بسعر 58.95 ريال داخل العرض بدلاً من 78.50 ريال. وفيما يتعلق بالعروض الطازجة في هايبر بنده يوجد عرض على كيلو الموز الفلبيني / إكوادوري بسعر 2.95 ريال، وعرض على خليط زبدة غير مملحة إماراتي فقط بسعر 5.95 ريال للكيلو الواحد، وتستمر هذه العروض الطازجة فقط لمدة أربعة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت.

عرض مميز على جبن رومي جرين لاند بسعر 34.95 ريال بدلاً من 51.25 ريال.

جبن شيدر أبيض أو احمر ايرلندي سعر الكيلو داخل العرض 39.95 ريال بدلاً من 65.75 ريال.

مكدوس فاخر العلندا سعر الكيلو 24.95 ريال داخل العرض.

جبن الفراودة قليل الملح وقليل الدسم سعر الكيلو داخل العرض 19.95 ريال فقط. عروض هايبر Panda على اللحوم والأسماك: يعرض هايبر بنده تخفيضات على بعض المأكولات البحرية الطازجة مثل الجمبري، يوجد بالعرض كيلو جمبري منظف طازج بسعر 62.95 ريال، كما يتوفر كيلو جمبري بحري مطبوخ بسعر 29.95 ريال للكيلو الواحد. كيلو لحم بقري برازيلي روستو بسعر 36.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال السعودي.

كيلو مكعبات لحم بقري برازيلي بسعر 24.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال.

كيلو كفتة بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال داخل العرض بدلاً من 34.95 ريال سعودي قبل التخفيض.

إسكالوب بقري برازيلي بسعر 42.95 للكيلو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده وهايبر panda على السلع الغذائية والتموينية من 9 وحتى 15 ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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