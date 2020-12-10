عروض الدانوب الأسبوعية خصم يصل ل 60 % لمدة 5 أيام فقط تخفيضات هائلة

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب نهاية العام من هايبر ماركت وسوبر ماركت وأَسواق الدانوب بجميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية، كبيرة وحصرية فتعرض مجموعة متنوعة من أجهزة التِليفزيون المصنعة من اكبَر الشركات العالمية الرائدة، بأقل الأسعار التي تناسب الجميع وأرقى الموديلات وأحدث الإصدارات، ذلك بالإضافة للعديد من المواد الغذائية الصحية والطازجة، تقدمها أَسواق الدانوب بأنسب الأسعار وأعلى الجودات عروض وتنزيلات هايبر ماركت الدانوب داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام. عروض الدانوب نهاية العام خصومات وتخفيضات الدانوب على منتجات الألبان من هايبر ماركت الدانوب: عروض الدانوب الأسبوعية ندى زبادي يوناني ساده، من إنتاج شركة ندى، وزن العبوة(160)جرام، سعر العبوة(4.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب جبنه كريم من إنتاج شركة كيري، عدد 12 قطعة، سعر العبوة(9.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات الدانوب الأسبوعية عروض وتنزيلات الدانوب على أجهزة التِليفزيون الذكية من ماركة أيه تي سي: خصومات الدانوب جهاز تلِيفزيون ذكي من ماركة أيه تي سي، حجم الشاشة 58 بوصة، ألْ أيِ دي، فور كيه، ألترا اتش دي، أتش دي أم أي، مزود بيو أس بي، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي، بدلاً من(2299)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(900)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض الدانوب الأسبوعية جهاز تلِيفزيون ذكي من ماركة أيه تي سي، حجم الشاشة 50 بوصة، ألْ أيِ دي، فور كيه، ألترا اتش دي، أتش دي أم أي، مزود بيو أس بي، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، بدلاً من(1752)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(753)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. X إقرأ أيضاً: عروض العثيم الاثنين ولمدة 4 أيام خصم يصل ل 50 % أقوى عروض السعودية

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