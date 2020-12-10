نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده السعودية 2020 وخصومات ديسمبر من Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية 2020 تجدونها معنا مع خصومات نهاية العام، وذلك بعد نجاح عروض تخفيضات بنده اليوم الوطني، ونقدم اليوم تخفيضات هائلة على المنتجات الغذائية، والأجهزة المنزلية والإلكترونية، والشاشات، والجوالات، وأجهزة وأدوات المطبخ الحديث، ونجد عروض بنده وهايبربنده عروض أسبوعية جميعها متجددة بإستمرار ومتغيرة، وجميعها ضمن العروض الأسبوعية التي تستمر مدتها 6 أيام بدءًا من تاريخ الإعلان عنها بداخل فروع السعودية، وهذا كما أُعلن عنه في مجلة عروض بنده الأسبوعية.

عروض بنده السعودية 2020 وخصومات ديسمبر من Panda

تبدأ عروض بنده وهايبر بنده الاسبوعية الخاصة بالأسبوع الحالي من يوم 9 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الآخر 1442، ومن المقرر أن تستمر خصومات بنده حتى يوم 15 ديسمبر 2020، الموافق 30 ربيع الآخر 1442، وتجدون كافة العروض في أسواق بنده بداخل فروع هايبر بنده المتاحة داخل المملكة العربية السعودية.

عروض بنده اليوم

في التالي تجدون أحدث عروض بنده وهايبر بنده السعودية وتخفيضات عروض بنده الاسبوعية على الجبن، واللبن حليب، والزبدة، وكل ما يخص منتجات الألبان، حيث تقدم شركة بنده في شهر ربيع الأخر عروض نهاية العام الخاصة بمنتجاتها الغذائية.

كيلو جبنة قريش جرين لاند، بسعر خاص 19.95 ريال سعودي، بدلًا من 29.75 ريال سعودي.

كيلو جبن قليل الملح وقليل الدسم الفراودة، بسعر مميز 19.95 ريال سعودي، بدلًا من 30.75 ريال سعودي.

كيلو جبنة فيتا دنماركي، بسعر حصري 10.95 ريال سعودي، بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

كيلو جبنة بيضاء بيكنيك نمساوية، بسعر 30.95 ريال سعودي، بدلًا من 60.25 ريال سعودي.

كيلو جبن إسكندراني عمارة، بسعر خاص 16.95 ريال سعودي، بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

كيلو جبن اسطنبولي أو دمياطي جرين لاند، بسعر 16.95 ريال سعودي، بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

كيلو جبنة إيدام فريكو هولندية، بسعر خاص 36.95 ريال سعودي.

كيلو جبنة رومي جرين لاند، بسعر مميز 34.95 ريال سعودي، بدلًا من 51.25 ريال سعودي.

كيلو جبن شيدر أبيض أو أحمر إيرلندي، بسعر 39.95 ريال سعودي، بدلًا من 65.75 ريال سعودي.

كيلو زبدة مملحة ماجرينا، بسعر 7.95 ريال سعودي، بدلًا من 11.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده

نعرض لكم في التالي خصومات اسواق بنده الاسبوعية وعروض هايبربنده الأسبوعية على جميع أغذية الفطور من حلاوة طحينية، وبسطرمة، ومخللات متنوعة وكل ما هو لذيذ من منتجات عروض هايبر بنده السعودية.

زيتون أسود ماتون مغربي، بسعر 19.95 ريال سعودي للكيلو.

زيتون كلاماتا يوناني كولوسال، بسعر 22.95 ريال سعودي، بدلًا من 35.95 ريال سعودي للكيلو.

مخلل خيار طيبة، بسعر 12.95 ريال سعودي، بدلًا من 18.75 ريال سعودي للكيلو.

حلاوة شعر، بسعر 13.95 ريال سعودي، بدلًا من 22.75 ريال سعودي للكيلو.

مربى التوت الشامي أو الفراولة أو المشمش الطبيعي شهد، بسعر 12.95 ريال سعودي، بدلًا من 21.95 ريال سعودي للكيلو.

حلاوة طحينية ماركة الخروف، بسعر 13.95 ريال سعودي، بدلًا من 17.25 ريال سعودي للكيلو.

صدور دجاج مدخن حلواني، بسعر 70.95 ريال سعودي، بدلًا من 89.95 ريال سعودي للكيلو.

بسطرمة حلواني، بسعر 94.95 ريال سعودي، بدلًا من 120.50 ريال سعودي للكيلو.

صدور روستو بقري مدخن حلواني، بسعر 75.95 ريال سعودي، بدلًا من 95.25 ريال سعودي للكيلو.

عروض بندة الاسبوعية

أما في السطور التالية فنعرض لكم عروض بندة وهايبر بندة على المخبوزات الطازجة بمختلف أنواعها من خبز، وكيك، وكب كيك، وكرواسون، وبسكويت.

كيلو بسكويت مصري مدوّر، بسعر 18.95 ريال سعودي، بدلًا من 22.75 ريال سعودي.

علبة كروسان 10 حبات زبدة، بسعر 11.95 ريال سعودي، بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

علبة كروسان 10 حبات زعتر، بسعر 8.95 ريال سعودي، بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

علبة كروسان 10 حبات جبنة، بسعر 11.95 ريال سعودي، بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

علبة براني كوكيز 5 حبات، وزن 60 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي، بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

علبة ميني كب كيك مشكل 12 حبة، وزن 26 جرام، بسعر 16.95 ريال سعودي، بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

علبة كيك إنجليزي بقطع الفواكة المشكلة أو الماربل 3 حبات، وزن 90 جرام، بسعر 5.95 ريال سعودي، بدلًا من 7.75 ريال سعودي.

علبة خبر صغير 6 حبات، وزن 30 جرام، بسعر 3.95 ريال سعودي، بدلًا من 5.95 ريال سعودي.

وبهذا نكون قد إنتهينا من سرد كل ما يخص عروض بنده السعودية من تفاصيل تتعلق بعروض بنده على المنتجات الغذائية من منتجات الألبان، وأغذية للفطور، ومخبوزات، والعروض تقدمها لكم شركة بنده ليوم 15 ديسمبر، ويمكن الحصول على عروض هايبر بنده السعودية من فروع هايبر بندة بالمملكة.