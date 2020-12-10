نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مانويل جدة الأسبوعية 9 ديسمبر حتي 15 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد عروض مانويل أقوى التخفيضات والخصومات الأسبوعية والتي هي تتكون من أجهزة كهربايه مثل غلاية كهربائية امجوي، وميزان مطبخ إليكتروني واريت، وفرن كهربائي امجوي، وخلاط يدوي 3 في 1 امجوي، وبرطمان زجاج، وجك بلاستيك بمقياس، وشبك شواء، وأسياخ شواء 6 قطع، ويتوفر أيضا جميع أنواع المكسرات مثل مكسرات مشكلة، وبن قهوة، ولوز أمريكي، وزبيب، وعدس أحمر، وذرة فشار، وتمر سكر رطب سيافا، ومعجون تمر واحة لينا، ومسحوق الأرز، وتمر سكري مميز تمارا. عروض مانويل جدة الأسبوعية وتحتوي عروض مانوبل على خصومات ضخمة علي منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع اللحوم مثل شيش طاووق، وكفته غنم، ومفروم بقري، وأوصال بقري، وشاورما دجاج، وفيليه بقري، وريب أي ستيك، واسكلوب دجاج، وتوب سابد بقري، وسمانه بقري، واسكلوب لحم، دجاج طازج إنتاج، وكبد دجاج إنتاج، ودجاج التنمية طازج، وصدور دجاج التنمية، ومفروم دجاج التنمية، وأيضا متوفر جميع أنواع المنتجات البحرية مثل سمك شعور كبير، وروبيان وسط، وسمك هامور كبير، سمك باغه ومتوفر أيضا جميع انواع المخبوزات مثل بقلاوة مشكل، ومعمول الجوز، ووربات بالقشطة، وبيت فور مالح، وشكولاته مكشوفه، ومعجنات مانويل صغيره، وسمسمية، وشابورة القمح الكامل، واصابع معمول بالتمر. موز 2.95 ريال.

طماطم 2.95 ريال.

بطاطس 2.95 ريال.

دجاج ساديا 129.95 ريال.

نوتيلا 27.95 ريال.

شاي ليبتون العلامة الصفراء 13.95 ريال.

قهوة نسكافيه كلاسيك 17.95 ريال. ثوم مقشر 3.95 ريال.

افندي مغربي 3.95 ريال.

اناناس 4.95 ريال.

فراولة علبة 4.95 ريال.

فاصوليا 4.95 ريال.

ليمون كبير 4.95 ريال.

موز 2.95 ريال.

خيار 2.95 ريال. قشطة عمارة 16.95 ريال.

مربي تين 11.50 ريال.

مخلل لفت احمر 8.50 ريال.

زيتون كلامنا يوناني 22.50 ريال.

صدر دجاج مدخن شامي 41.50 ريال. تارت التفاح 39.95 ريال.

كيكة كندر 72.95 ريال.

كيكة فواكه مشكلة 69.95 ريال.

كيك انجليزي 13.95 ريال.

كيك دخن بالتمر 9.95 ريال.

مفن صغير 1.95 ريال.

بيتزا وسط 10.95 ريال.

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