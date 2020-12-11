نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب الأسبوعية خصم من 10 ل 50% لمدة أسبوع تسوق الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر الدانوب في نهاية العام لا تنتهي، حيث يوفر عدد كبير من المنتجات الغذائية والأجهزة الإلكترونية، طوال شهر ديسمبر وحتى أخِر العام الحالي، بأسعار لا تقارن وجودات لا تفوت وموديلات بأحدث الإصدارات، كل ذلك من أضخم واَكبر الشركات العالمية المصنعة، فقط وحصريًا عروض هايبر ماركت الدانوب في المملكة العربية السعودية.

عروض الدانوب

خصومات هايبر الدانوب على الجبن الطازج :

عروض الدانوب الأسبوعية جبنة قابلة للدهن لايت، من إنتاج شركة فالديفيا، وزن العبوة(180)جرام، سعر العبوة(13.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب فارملاند جبنة حلوم، من إنتاج فارم لاند، وزن العبوة(250) جرام، سعر العبوة(17.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب الدانوب جبنة تركية مجدولة، من إنتاج شركة الدانوب، وزن العبوة واحد كيلو جرام، سعر العبوة(76.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

جبنة شرائح للبِرجر، من إنتاج شركة بريزيدن، وزن العبوة(200)جرام، سعر العبوة (10.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب

عروض وتخفيضات على الهواتف الذكية من هواوي في هايبر ماركت الدانوب