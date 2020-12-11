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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات هائلة وعروض مميزة تصل ل 50 % ألحق العرض في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية عروض هايبر ماركت ساكو المميزة في نهاية العام ، حيث تتوافر التخفيضات والخصومات التي تناسب الجميع، وعلى كافة أنواع المنتجات والأجهزة المتوفرة، خصومات تصل إلى 30٪ على العديد من المستلزمات الهامة والضرورية للفرد والأسرة، تجدونها في مكان واحد هو هايبر ماركت ساكو، دائمًا الأقرب إليكم، زوروا هايبر ماركت ساكو وتمتعوا بكل عروض هايبر ماركت .
عروض هابر ساكو
تنزيلات هايبر ماركت ساكو في نهاية العام على الملحقات الذكية :
- تخفيضات ساكو سماعات ايربودز برو من إنتاج شركة ابل، سعر الوحدة(929)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات ساكو جهاز تي في من إنتاج شركة آبل، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، فوركيه، التوافق مع تلفزيونات أتْش دي و يو إتش دي و إتش دي أم أي ، سعر الجهاز(849)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات ساكو
عروض وتخفيضات على جوالات سامسونج الذكية من هايبر ماركت ساكو
- عروض ساكو الأسبوعية هاتف ذكي من ماركة سامسونج جالكسي، 2020 a71، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أزرق، بشرِيحتين، الجيل الرابع، نظام التشغيل أندرويد في9.0، دقة الكاميرا الأمامية 32ميجابيكسل، سعة البطارية 4500مل أَمبير، سعة ذاكرة النظام العشوائية ثمانية جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية 64 ميجابيكسل مع 12 ميجابيكسل مع خمسة ميجابيكسل مع خمسة ميجابيكسل مع أثْنين ميجابيكسل، معالج ثماني النواة، سعر الجهاز(1759)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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