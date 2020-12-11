عروض اكسترا الأسبوعية على الأجهزة الإلكترونية خصومات خيالية تصل ل 40 %

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عمر شويل - جدة عروض أسُواق اكسترا الإلكترونية فقط وحصريًا داخل المملكة العربية السعودية، طوال فترة احتفالات نهاية العام و خلال شهر ديسمبر الجاري، تتضمن العروض الكثير من التنزيلات على كافة أجهزة الهواتف الذكية المميزة، والتي تأتيكم من كبرى الشركات العالمية المصنعة، بأقل الأسعار التي تناسب الجميع وأرقى الموديلات والتصميمات وأفخم الجودات، مع عروض اكسترا خاصة بسعر أقل من ألف ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية

تنزيلات اكسترا على الفريزرات بسعر أقل من ألف ريال سعودي :

عروض اكسترا الأسبوعية %20 خصم على فريزر أفقي من ماركة هاير، سعة سبعة قدم، 199 لتر، تجميد سريع، اللون أبْيض، العرض 92 سنتيمتر، الارتفاع 81 سنتيمتر، الوزن 41 كيلو جرام، التردد 220 فولت، العمق 52 سنتيمتر، عدد واحد درج، ضمان عامان، سعر الجهاز(999) ريال سعودي، بدلًا من(1429) ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(250) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 48 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

تخفيضات اكسترا %6 خصم على فريزر أفقي من ماركة هايسينس، سعة 6.9 قدم، اللون أبْيض، العرض 92 سنتيمتر، الارتفاع 88.8 سنتيمتر، الوزن 38 كيلو جرام، ضمان عامان، التردد 220 فولت، سعر الجهاز(949) ريال سعودي، بدلًا من(1009) ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر ستين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 46 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

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تنزيلات على المواقد بسعر أقل من ألف ريال سعودي في اكسترا