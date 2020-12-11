عروض جرير الأسبوعية خصم 50% لمدة 5 أيام أو حتي نفاذ الكمية تخفيضات نهاية العام

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عمر شويل - جدة عروض مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية مستمرة ومتجددة، حيث تتضمن عروض رائعة على كافة الأجهزة الإلكترونية العصرية والحديثة، من أجهزة كمبيوتر محمول من أعلى وأكبر الشركات المصنعة مثل شركة أبل، كما تشمل العروض مكتبة جرير أيضًا على الدفاتر الورقية الخاصة بالكتابة من إنتاج شركة روكو الرائدة، فقط وحصريًا داخل مكتبات جرير بجميع فروعها بالمملكة.

عروض مكتبة جرير

تنزيلات مكتبات جرير في نهاية العام على أجهزة الآيباد :

عروض جرير الأسبوعية جهاز كمبيوتر لوحي من ماركة iPad Air، الجيل الرابع، حجم الشاشة 10.9 بوصة، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، اللون أَخضر، مزود بخاصية بلوتوث، دقة الكاميرا الخلفية 12 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية سبعة ميجابيكسل، العرض ‎178.50 مم‎، الارتفاع‎247.60 مم‎، العمق 6.1 مم، يو أسْ بِي، سعر الجهاز(3399) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 194 ريال سعودي لمدة 24 شهرًا.

تخفيضات جرير جهاز كمبيوتر لوحي من ماركة iPad Air، الجيل الرابع، حجم الشاشة 10.9 بوصة، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، اللون وردي، مزود بخاصية بلوتوث، دقة الكاميرا الخلفية 12 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية سبعة ميجابيكسل، العرض ‎178.50 مم‎، الارتفاع‎247.60 مم‎، العمق 6.1 مم، يو أسْ بِي، سعر الجهاز(3399) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 194 ريال سعودي لمدة 24 شهرًا.

تخفيضات جرير

عروض على دفاتر الكتابة من مكتبات جرير