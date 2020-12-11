عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات نهاية العام تصل ل 50%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تنزيلات نهاية العام مستمرة في جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وَأسواق بنده داخل المملكة العربية السعودية، طوال شهر ديسمبر الجاري وخاصةً أيام الجمعة البيضاء، فلا تفوتكم زيارة أقرب فروع بنده إليكم، لتتمتعوا بأقوى العروض واكبر التخفيضات على مجموعة متنوعة من المعروضات، من أجهزة منزلية وهواتف ذكية من كبرى الشركات العالمية عروض وتخفيضات هايبر ماركت بنده داخل المملكة العربية السعودية. عروض بنده الأسبوعية تنزيلات بنده على الأجهزة المنزلية بنهاية العام: تخفيضات بنده عرض جهاز مكنسة كهربائية من ماركة فيليبس، باور 1800 واط، اللون أحمر، مع جهاز مكواة بخار من ماركة فيليبس، اللون أزرق، سعر العرض(379)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده على الجوال خصومات بنده على هوِاتف أونور 9 أكس برو تخفيضات بنده الأسبوعية خصم 9٪ على هاتف ذكي من ماركة أونور 9 أكس برو، بشرِيحتين، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل مع خمسة ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجا بيكسل، اللون أَسود، سعر الجهاز(649)ريال سعودي، بدلًا من(711)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(62)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض بنده الأسبوعية خصم 9٪ على هاتف ذكي من ماركة أونور 9 أكس برو، بشرِيحتين، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل مع خمسة ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجا بيكسل، اللون بنفسجي، سعر الجهاز(649)ريال سعودي، بدلًا من(711)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(62)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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