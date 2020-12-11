عروض جرير اليوم تخفيضات وخصومات على جميع المنتجات تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض جرير بالمملكة تُعتبر مكتبات جرير من كبرى الأسواق المتخصصة في بيع أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعها، لذلك تهتم مكتبات جرير بجميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية بتقديم عروض متنوعة بخصومات ضخمة على منتجات الكمبيوتر اللوحي والآيباد، حيث تشمل هذه العروض باقة متنوعة من الموديلات والماركات بأقل الأسعار وأحدث الموديلات والإصْدارات عروض وتنزيلات مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية في الجمعة البيضاء. عروض جرير الأسبوعية خصومات وتخفيضات جرير على الكمبيوتر اللوحي من مكتبات جرير: تخفيضات جرير جهاز كمبيوتر لوحي من ماركة ابل iPad Air 1، الجيل الرابع، حجم الشاشة 10.9، ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، اللون رمادي فلكي، دقة وضوح الكاميرا ‎الخلفية 12 ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية سبعة ميجا بيكسل‎، يو أسْ بي سي، ‎بطارية ليثيوم بوليمر‎، قارئ لبصمة الأصبع، العرض‎178.50 مم‎، الارتفاع ‎247.60 مم‎، العمق 6.10 مم، وزن الجهاز 1.6 كيلو جرام، سعر الجهاز(3499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 200 ريال سعودي لمدة 24 شهرًا. تخفيضات جرير الأسبوعية خصومات وتخفيضات على الآيباد من ماركة من مكتبات جرير عروض جرير الأسبوعية كمبيوتر لوحي من ماركة iPad Air، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، اللون وردي، حجم الشاشة 10.9 بوصة، وضوح الكاميرا ‎الخلفية 12 ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية سبعة ميجا بيكسل، ‎‎يو اس بي سي، ‎بطارية ليثيوم بوليمر‎، قارئ البصمة، العرض ‎178.50 مم‎، الارتفاع ‎247.60 مم‎، العمق ‎4‎.20‎ بوصة، الوزن عند الشحن 75. ‎كيلو جرام، ‎سعر الجهاز(4099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 234 لمدة 24 شهرًا.

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