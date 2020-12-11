عروض لولو الأسبوعية تخفيضات يصل ل 60 % لمدة 4 أيام أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية لا تفوتكم زيارة جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق لولو طوال مدة احتفالات نهاية العام، حيث تُتيح لكم فرصة الاختيار ما بين العديد من العروض المذهلة، تتضمن هذه العروض تخفيضات كبرى، وخصومات تصل هائلة على كافة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، من هواتف ذكية من اكبر الشركات العالمية، والعديد من المعروضات المميزة الأخرى عروض وتخفيضات نهاية العام من هايبر ماركت لولو داخل المملكة العربية السعودية.

عروض لولو الأسبوعية

تخفيضات وتنزيلات لولو على هواتف أوبو الذكية من هايبر ماركت لولو:

تخفيضات لولو هاتف ذكي من ماركة أوبو أي 73، ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.44 بوصة، مساحة ذاكرة النظام العشوائية أربعة جيجا بايت، نظام تشغيل أندِريود 10، دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 16 ميجا بيكسل مع ثمانية ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل، بطارية ليثيوم، باور 4105 مللِي آمْبير، سعر الجهاز(949)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات لولو اليوم

عروض وخصومات لولو على هواتِف فيفو الذكية من هايبر ماركت لولو:

عروض لولو الأسبوعية هاتف ذكي من ماركة فيفو واي 12 إس، ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، مساحة ذاكرة النظام العشوائية ثلاثة جيجا بايت، نظام تشغيل أندِريود 10، بطارية ليثيوم، باور 5000 مللِي آمْبير، دقة الكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجا بيكسل، سعر الجهاز(499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات لولو الأخيرة

خصومات لولو على الشاحن المتنقل من أسواق لولو: