- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية خصم من 10 ل 50% تخفيضات هائلة ألحق الخصومات في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تنفرد جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية بتقديم كل المنتجات الكهربائية منها والغذائية ، حيث تشمل عروض نهاية العام المذهلة على مجموعة منوعة من أجهزة المطبخ المصنعة من أجود الخامات من قبل كبرى الشركات في مجال تصنيع أدوات وأجهزة المطبخ الحديث والعصري خصومات وتخفيضات هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام.
عروض العثيم الأسبوعية
عروض وخصومات العثيم على الخلاطات من هايبر ماركت عبد الله العثيم:
- تخفيضات العثيم جهاز خلاط مع مطحنة من ماركة كينوود، سعر الجهاز(95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات العثيم جهاز خلاط مع مطحنة من ماركة نيكاي، رقم الموديل #1713 بي إن، سعر الجهاز(105)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- جهاز خلاط مع أثْنين مطحنة من ماركة كينود، سعر الجهاز(125)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات العثيم اليومية
خصومات العثيم على أَجهزة المنزل الصغيرة من أسواق عبد الله العثيم:
- عروض العثيم الأسبوعية محضرة طعام من ماركة بلاك اند ديكر، سعر الجهاز(229.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات العثيم عصارة فواكه من ماركة براون، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- مكواة من ماركة كينوود، رقم الموديل#192006، جاف، سعر الجهاز(53.67)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
خصومات العثيم السعودية
تنزيلات العثيم على منتجات سامسونج من هايبر أَسواق عبد الله العثيم:
- مسرح منزلي من ماركة سامسونج، رقم الموديل # اي 330 كي، سعر الجهاز(458.85)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الأسبوعية خصم من 10 ل 50% تخفيضات هائلة ألحق الخصومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.