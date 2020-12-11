عروض العثيم الأسبوعية خصم من 10 ل 50% تخفيضات هائلة ألحق الخصومات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تنفرد جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية بتقديم كل المنتجات الكهربائية منها والغذائية ، حيث تشمل عروض نهاية العام المذهلة على مجموعة منوعة من أجهزة المطبخ المصنعة من أجود الخامات من قبل كبرى الشركات في مجال تصنيع أدوات وأجهزة المطبخ الحديث والعصري خصومات وتخفيضات هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام.

عروض العثيم الأسبوعية

عروض وخصومات العثيم على الخلاطات من هايبر ماركت عبد الله العثيم:

تخفيضات العثيم جهاز خلاط مع مطحنة من ماركة كينوود، سعر الجهاز(95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم جهاز خلاط مع مطحنة من ماركة نيكاي، رقم الموديل #1713 بي إن، سعر الجهاز(105)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

جهاز خلاط مع أثْنين مطحنة من ماركة كينود، سعر الجهاز(125)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم اليومية

خصومات العثيم على أَجهزة المنزل الصغيرة من أسواق عبد الله العثيم:

عروض العثيم الأسبوعية محضرة طعام من ماركة بلاك اند ديكر، سعر الجهاز(229.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم عصارة فواكه من ماركة براون، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مكواة من ماركة كينوود، رقم الموديل#192006، جاف، سعر الجهاز(53.67)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم السعودية

تنزيلات العثيم على منتجات سامسونج من هايبر أَسواق عبد الله العثيم: