عروض اكسترا الأسبوعية على الشاشات والجوال تصل ل 40% لمدة 4 أيام

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية الآن وخلال فترة الاحتفال بنهاية العام وخاصةً أيام الجمعة البيضاء، وذلك للحصول على أقوى العروض المميزة واكبر التخفيضات الممكنة، وذلك على كل منتجاتكم المفضلة وأجهزتَكم المصنعة من كبرى الشركات العالمية، خصومات تصل لأكثر من أربعين بالمائة، فقط وحصريًا داخل الموقع الرسمي لأسواق اكسترا الخاص بالمملكة العربية السعودية عروض وتنزيلات أَسواق اكسترا داخل المملكة العربية السعودية في الجمعة البيضاء.

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خصومات وتخفيضات اكسترا على التابلت من ماركة موتورولا من أَسواق اكسترا:

خصومات اكسترا %42 خصم على تابلت من ماركة موتورولا جي 9 بلاي، ذاكرة داخلية 128 جيجا، اللون أزرق، حجم الشاشة 6.5 بوصة، نظام تشغيل أندِريود 10، معالج ثماني النواة، مساحة الذاكرة العشوائية أربعة جيجا بايت، الطول 0.91 سنتيمتر، العرض 0.76 سنتيمتر، الوزن 0.20 كيلو جرام، الارتفاع: 0.17 سنتيمتر، دقة الكاميرا الخلفية: 48 ميجا بيكسل، مع أَثنين ميجا بيكسل، مع أَثنين ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجا بيكسل، سعر الجهاز(579)ريال سعودي، بدلًا من(999)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(420)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 28 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

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عروض وتنزيلات اكسترا على أَجهزة صناعة القهوة بأقل من ألف ريال سعودي من اكسترا: