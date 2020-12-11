تخفيضات الدانوب الأسبوعية عروض ولا في الخيال مهرجان تحطيم الأسعار

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عمر شويل - جدة تخفيضات الدانوب الأسبوعية تنزيلات وخصومات نهاية العام على المواد الغذائية الطازجة والصحية المُعبئة يوم بيوم، من هايبر ماركت وسوبر ماركت وَأسواق الدانوب، خلال فترة الاحتفالات بنهاية العام وطوال شهر ديسمبر الجاري، حيث تشمل عروض مختلفة على كل ما يحتاج إليه التسوق من أجهزة منزلية حديثة، تعرضها بأرقي الموديلات وأحدث الإصدارات وأقل الأسعار التي تناسب الجميع عروض وتخفيضات هايبر ماركت الدانوب داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام.

عروض الدانوب الأسبوعية

تخفيضات وتنزيلات الدانوب على المواد الغذائية من هايبر ماركت الدانوب:

فوم دقيق بر، وزن العبوة واحد كيلو جرام، سعر العبوة ثلاثة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة

شرائح جبنه جودا معتدلة، من إنتاج شركة فريكو، وزن العبوة(150)جرام، سعر العبوة(12)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

لبن لايت، من إنتاج شركة اكتيفيا، وزن العبوة(180)ريال سعودي، سعر العبوة(1.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

السنبلة فراولة مجمدة، من إنتاج شركة السنبلة، وزن العبوة(800)ريال سعودي، سعر العبوة(12.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب نهاية العام

عروض وتخفيضات الدانوب على شاشات التليفزيون من سوني في هايبر ماركت الدانوب: