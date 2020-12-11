- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الدانوب الأسبوعية عروض ولا في الخيال مهرجان تحطيم الأسعار في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات الدانوب الأسبوعية تنزيلات وخصومات نهاية العام على المواد الغذائية الطازجة والصحية المُعبئة يوم بيوم، من هايبر ماركت وسوبر ماركت وَأسواق الدانوب، خلال فترة الاحتفالات بنهاية العام وطوال شهر ديسمبر الجاري، حيث تشمل عروض مختلفة على كل ما يحتاج إليه التسوق من أجهزة منزلية حديثة، تعرضها بأرقي الموديلات وأحدث الإصدارات وأقل الأسعار التي تناسب الجميع عروض وتخفيضات هايبر ماركت الدانوب داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام.
عروض الدانوب الأسبوعية
تخفيضات وتنزيلات الدانوب على المواد الغذائية من هايبر ماركت الدانوب:
- فوم دقيق بر، وزن العبوة واحد كيلو جرام، سعر العبوة ثلاثة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة
- شرائح جبنه جودا معتدلة، من إنتاج شركة فريكو، وزن العبوة(150)جرام، سعر العبوة(12)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- لبن لايت، من إنتاج شركة اكتيفيا، وزن العبوة(180)ريال سعودي، سعر العبوة(1.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- السنبلة فراولة مجمدة، من إنتاج شركة السنبلة، وزن العبوة(800)ريال سعودي، سعر العبوة(12.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات الدانوب نهاية العام
عروض وتخفيضات الدانوب على شاشات التليفزيون من سوني في هايبر ماركت الدانوب:
- جهاز تلِيفزيون ذكي من ماركة سوني، حجم الشاشة 55 بوصة، ألْ أيِ دي، فور كيه، ألترا اتش دي، أتش دي أم أي، مزود بيو أس بي، مزود بخاصية بلوتوث، نظام أندرويد، سعر الجهاز 2299 ريال سعودي، بدلاً من(2399)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر مائة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات الدانوب الأسبوعية عروض ولا في الخيال مهرجان تحطيم الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.