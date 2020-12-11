نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية على الجوال خصومات تصل ل 50% تخفيضات نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية العروض والتخفيضات الكبرى لا زَالت مستمرة داخل جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأَسواق بنده، وذلك على كافة المستلزمات والملابس والأجهزة الخاصة بالمنزل العصري الحديث، تجدونها بأقل الأسعار وأعلى الخامات وأرقى الموديلات، وتشمل خصومات تصل حتى 50٪، سارعوا بزيارة أقرب الفروع إليكم طوال شهر ديسمبر الحالي، احتفالًا بنهاية العام وبمُوسم الشتاء عروض وتخفيضات هايبر ماركت بنده داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام.

عروض بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده نهاية العام على الهواتف الذكية من هايبر ماركت بنده:

هاتف ذكي من ماركة نوكيا 2.4، بشرِيحتين، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، اللون بنفسجي، ذاكرة النظام العشوائية أَثنين جيجا بايت، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل مع أَثنين ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجا بيكسل، سعر الجهاز(399) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات بنده الأخيرة

تنزيلات بنده نهاية العام على هواتف لينوفو من هايبر ماركت بنده:

هاتف ذكي من ماركة لينوفو أيّ 8، بشرِيحتين، حجم الشاشة 6.3 بوصة، ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، ذاكرة نظام عشوائية أربعة جيجا بايت، الجيل الرابع، دقة الكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية خمسة ميجا بيكسل، اللون أسْود، سعر الجهاز(489)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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