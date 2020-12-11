عروض ساكو الأسبوعية أقوى عروض السعودية اليوم خصومات تصل ل 30%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق ساكو في المملكة العربية السعودية، تتضمن عروض حصرية على ساعات اليد الذكية من كبرى الماركات العالمية، وأيضاً عروض رائعة على ملحقات الأجهزة الإلكترونية، كل ذلك وأكثر في جميع فروع هايبر ماركت ساكو في المملكة، خلال فترة الاحتفالات بنهاية العام، وطوال شهر ديسمبر الجاري عروض وتخفيضات نهاية العام من هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية.

عروض ساكو الأسبوعية

عروض وتنزيلات ساكو على سماعة أبل إس إي من هايبر ماركت ساكو:

ساعة يد ذكية من ماركة آبل SE، حافظة فضى، معصم أبيض، مقاس 44 مم، سعر الوحدة(1419)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ساعة يد ذكية من ماركة آبل SE، حافظة رمادي، معصم أَسود، مقاس 44 مم، سعر الوحدة(1419)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ساعة يد ذكية من ماركة آبل SE، حافظة أحمر، معصم أحْمر، مقاس 44 مم، سعر الوحدة(1419)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ساعة يد ذكية من ماركة آبل SE، حافظة ذهبي، معصم وردي، مقاس 44 مم، سعر الوحدة(1419)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو الأسبوعية

عروض وتخفيضات ساكو على الشاحن وملحقاته من ماركة أبل: