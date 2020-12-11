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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم تخفيضات وخصومات تصل إلي 30% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم، عروض وتخفيضات نهاية العام من هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية، عروض وتنزيلات نهاية العام من هايبر ماركت عبد الله العثيم، هائلة وقيمة على مختلف أجهزة المطبخ، ومنها الخلاطات والعصّارات والمكواة الكهربائية من أكبر وأشهر الماركات العالمية مثل كينوود، كل هذه العروض وأكثر تتواجد في جميع فروع أسواق عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية، طوال فترة الاحتفال بنهاية العام خلال شهر ديسمبر الجاري.
عروض العثيم
تخفيضات على خلاطات كينوود من هايبر ماركت عبد الله العثيم
- جهاز خلاط مع مطحنة من ماركة كينوود، سعر الجهاز(95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- جهاز خلاط مع عدد اثنين مطحنة من ماركة كينود، سعر الجهاز(125)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات العثيم
خصومات على أَجهزة المطبخ الصغيرة من هايبر ماركت عبد الله العثيم
- جهاز خلاط مع مطحنة من ماركة نيكاي بي إن، سعر الجهاز(105)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- جهاز محضر للطَعام من ماركة بلاك اند ديكر، سعر الجهاز(229.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- جهاز عصارة فاَكهة من ماركة براون، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
خصومات العثيم
خصومات على أَجهزة المطبخ الصغيرة من هايبر ماركت عبد الله العثيم
- جهاز مكواة جافة من ماركة كينوود، سعر الجهاز(53.67)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- جهاز فرن مايكروويف من ماركة شارب، سعة 20 لتر، سعر الجهاز(289.35)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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