عروض جرير علي الأجهزة الإلكترونية تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض جرير، تخفيضات مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام، تنزيلات نهاية العام من مكتبات جرير مستمرة خلال فترة الاحتفالات وطوال شهر ديسمبر الجاري، على مجموعة مميزة من ملحقات أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيره، تقدمها لكن مكتبات جرير بأنسب الأسعار التي تلائم جميع المتسوقين، وبأعلى الجودات وأحدث الإصدارات من كافة الموديلات المصنعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية. عروض جرير عروض نهاية العام بمكتبات جرير على مستلزمات الكمبيوتر: غطاء مع حامل أيبَاد ميني سمارت من ماركة أبل، سعر القطعة(199) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. راوتر محمول من ماركة اتش تي سي هوب، الجيل الخامس، سعر الجهاز(3599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لوحة المفاتيح من ماركة ردرٌاغون، سعر القطعة(305)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير خصومات نهاية العام بمكتبات جرير: علبة حبر سائل من ماركة أتْش بي 305، اللون أسود، سعر العبوة(59)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كاميرا إنترنت من ماركة لينوفو 500، كاميرا، تصوير فيديو عالي الدقة، سعر الجهاز(299)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. واقي لشاشة الكمبيوتر اللوحي من ماركة بانزر جلاس، سعر القطعة(109)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير تخفيضات نهاية العام بمكتبات جرير على حقائب الكمبيوتر: حقيبة كمبيوتر محمول من ماركة ديكوتا ميلتي بيس، سعر القطعة(89) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حقيبة كمبيوتر محمول من ماركة تارجوس انترِيكت، سعر القطعة(69)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حقيبة كمبيوتر محمول من ماركة أتْش بي فوكس، سعر القطعة(125)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض جرير الشهرية عروض مكتبة جرير للالكترونيات: هواوي فري بودز، سماعة أذن داخلية لاسلكية، السعر 399 بدلاً من 439 ريال سعودي. كاميرا كانون eos 90d، كاميرا احترافية، 3.5 ميجا بيكسل، السعر 5423 بدلاً من 6025 ريال سعودي. كاميرا كانون s 800، كاميرا احترافية، لون أسود، 24.2 ميجا بيكسل، السعر 2762 بدلاً من 3289 ريال سعودي. سينايزر 458 bt، سماعة رأس، hd، بلوتوث ميكروفون، السعر 499 بدلاً من 799 ريال سعودي. شور sonic 50، سماعة رأس سلكي /بلوتوث، السعر 1529 بدلاً من 1729 ريال سعودي.

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