عروض بندة خصومات وتنزيلات ليس لها مثيل اغتنم الفرصة

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عمر شويل - جدة عروض بندة، تنزيلات نهاية العام بهايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية، عروض هايبر ماركت بنده في نهاية العام وخلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تقدم الشركة منتجاتها وخدمَاتها، لكافة عملائها، مع توفير خصومات وتخفيضات كبيرة، على الأجهزة المنزلية الكهربائية، ومنها أجهزة التليفزيون الذكية، وملحقاتها الإلكترونية، كل ذلك خلال هذا الأسبوع، بجميع فروع أسواق وهايبر ماركت، وسوبر ماركت بنده، داخل المملكة العربية السعودية. عروض بندة تنزيلات حصرية على شاشات سامسونج الذكية تليفزيون سامسونج، شاشة 49 بوصة، فول هدْ سمارت، سعر الجهاز(2.190)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. UHD تليفزيون سامسونج، سمارت، فائق الوضوح، شاشة 50 بوصة ، سمارت، سعر الجهاز(2.957)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تليفزيون سامسونج، شاشة 32 بوصة، ذكي، عالي الوضوح، سعر الجهاز(985)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بندة تنزيلات بندة حصرية على شاشات اي تي سي الذكية: تليفزيون اى تى سى، شاشة 55 بوصة، سمارت، عالي الوضوح، سعر الجهاز(1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تليفزيون اى تى سى، شاشة 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(2573)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بندة تنزيلات بندة على الملحقات الإلكترونية لأجهزة التلفزيون الذكية: توشيبا يو أسْ بي، سعة الجهاز 32 جيجابايت، سعر الجهاز(20)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تليفزيون اى تى سى، شاشة 65 بوصة، سعر الجهاز(1559)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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