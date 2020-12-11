عروض جرير لاب توب وتليفزيون تصل الى 35% تنزيل بمناسبة نهاية العام.. بادر باللحاق بالعرض

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عمر شويل - جدة عروض جرير لاب توب، خصومات نهاية العام في jarir bookstore مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية.

عروض جديدة وحصرية من مكتبات جرير، بجميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية، و مكتبة جرير اون لاين، حيث تقدم باقة متنوعة من أجهزة التليفزيون والشاشات الذكية، متعددة الموديلات والإصدارات، من كبري الشركات العالمية، ومنها شركة هايسنس العالمية، بالإضافة لأجهزة لابتوب جرير الحديثة من ماركة أيسر سبين المتميزة، بأقل الأسعار وأعلى الجودات، وأحدث الإمكانيات التي تناسب الجميع.

عروض جرير اليوم الجديدة على تلفزيونات هايسنس الذكية من مكتبات جرير

تخفيضات جرير تلِيفزيون ذكي هايسنس 50A7100FS، شاشة 50 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، اللون أسود، عروض مكتبه جرير سعر الجهاز(1335)ريال سعودي، بدلاً من(1999)ريال سعودي، تخفيضات مكتبة جرير السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير اليوم تلِيفزيون ذكي هايسنس 55A7100FS، شاشة 55 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، اللون أسود، تخفيضات مكتبة جرير سعر الجهاز(1649)ريال سعودي، بدلاً من(2199)ريال سعودي، عرض جرير السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات مكتبة جرير تلِيفزيون ذكي هايسنس H50B7100، 50 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، اللون أسود،عرض جرير سعر الجهاز(1049)ريال سعودي، بدلاً من(1549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير لاب توب من آيسر سبِين في مكتبات جرير

تخفيضات مكتبة جرير وعرض جرير على آيسر Spin 1 SP111-34N، لاب توب أَثنين في واحد متحول، تصميم بشكل ملف + قلم لمس، إنتل سيليرون إن 4020 ، شاشة 11.6 بوصة، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، (eMMC) ،4 جيجابايت رام، ويندوز 10، اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير وسعر الجهاز(1599)ريال سعودي، لابتوب جرير السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.