نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية أبوظبي في 5 خطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب عدد كبير من أصحاب المركبات في الإمارات إلي الاستعلام عن المخالفات المرورية أبوظبي وتوفر الحكومة الإماراتية العديد من الطرق المتعددة لكي تساعد الجميع في الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية بشكل إلكتروني، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوضح لكم أفضل طريقة تساعدك في معرفة كافة المخالفات المرورية المتواجدة على المركبة بشكل إلكتروني.

نظام الاستعلام عن المخالفات المرورية أبوظبي

توفر شركة أبوظبي طريقة مميزة لكي تساعد الجميع في الاستعلام عن المخالفات المرورية أبوظبي وهذه الطريقة من خلال الموقع الرسمي لشرطة أبوظبي على شبكة الإنترنت من خلال الملف المروري ولا يقتصر الأمر على معرفة المخالفات المرورية فقط بل يمكنك الكشف عن جميع المعاملات المالية المختلفة التي قمت بها والإيصالات الخاصة بالملف المروري الخاص بك والعديد من الخدمات المميزة المتوفرة على الموقع ويمكنك الاستفادة منها والاستعلام عنها واستخدامها بشكل إلكتروني من خلال الهاتف المحمول.

هناك مجموعة كبيرة من الخدمات التي يقدمها الموقع الرسمي لشرطة أبوظبي وذلك لكي تسهل على جميع المواطنين الاستعلام عن هذه الخدمات والقيام بها بشكل إلكتروني من خلال شبكة الإنترنت ومن أبرز الخدمات التي توفرها هي:

خدمة الاستعلام عن تغير لون أو نوع المركبة.

خدمة التعديل على بيانات لوحة المركبة.

خدمة تجديد ملكية المركبة.

خدمة استخراج لوحة بدل فاقد.

خدمة نقل ملكية مركبة من شخص لأخر.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية أبوظبي

يمكن لكل شخص يبحث عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية أبوظبي القيام بذلك بسهولة من خلال الهاتف المحمول، وكل ما عليك فعله هو توافر انترنت على هاتفك والدخول إلي متصفح الإنترنت على الهاتف وأتباع الخطوات الموضحة في الأسفل وهي:

أنتقل من خلال المتصفح إلى موقع شرطة أبوظبي الرسمي .

. في أعلى الصفحة ستجد خيار ” خدمات عامة ” قم بالضغط عليه ستظهر لك العديد من الخدمات قم بالضغط على ” استعلام مواد المخالفات “.

يمكنك الاستعلام من خلال رقم المادة أو عن طريق وصف المادة قم باختيار الطريقة التي تناسبك.

بعد ذلك قم بكتابة رمز التحقق المتواجد داخل الصورة و الضغط على استعلام.

انتظر ثواني قليلة وستظهر لك جميع البيانات الخاصة بالمركبة وجميع المخالفات المتواجدة عليها.

نظام المخالفات المرورية أبوظبي

تضع شرطة أبوظبي عقوبات صارمة على كل شخص يقوم بارتكاب مخالفات مرورية ويعتمد حجم العقوبة على مقدار المخالفة التي قمت بارتكابها ونوضح لجميع مستخدمي المركبات في الخطوات التالية أبرز العقوبات الصادرة من شرطة أبوظبي وهي:

عقوبة بقدر 300 درهم على شخص يتجاوز السرعة المسموحة وهي 20 كيلو متر في الساعة.

عقوبة 600 درهم على كل مرتكب مخالفة تجاوز السرعة عن 30 كيلو متر في الساعة.

السرعة المحددة على الطرقات هي 40 كيلو متر في الساعة وعند تخطي هذه السرعة فإن هناك عقوبة بقدر 700 درهم.

عند تجاوز سرعة المركبة عن 50 كيلو فإن قيمة المخالفة المرورية ستكون 1000 درهم.

في حالة تجاوز سرعة المركبة 60 كيلو متر في الساعة فسوف تقع غرامة قدرها 1500 درهم مع تدوين 6 نقاط مرورية وحجز المركبة لدى الشرطة لمدة اسبوعين.

في حالة وصول سرعة السيارة إلى 80 كيلومتر في الساعة في هذه الحالة تكون المخالفة صارمة تصل حتى 3000 درهم وإضافة 23 نقطة مرورية وحجز السيارة لدى الشرطة لمدة قد تزيد عن ثلاث اشهر.

توفر شرطة أبوظبي تطبيق مميز للغاية وهو تطبيق مخالفات أبوظبي ويمكنك الحصول عليه من خلال متجر جوجل بلاي ويساعدك هذا التطبيق في متابعة جميع المخالفات ومعرفة كافة المخالفات المتواجدة على المركبة، وأيضا متابعة تحديثات شرطة أبوظبي بخصوص العقوبات الواقعة على كل شخص يقوم بارتكاب مخالفات مرورية.