عروض لولو هايبر ماركت السعودية على الشاشات الزكية والساعات تصل ل 55%

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عمر شويل - جدة تخفيضات لولو الأسبوعية وخصومات بمناسبة نهاية العام وموسم الشتاء، على جميع المنتجات الأجهزة والمستلزمات الخاصة بالمنزل، بالإضافة إلى العديد من الأجهزَة المتخصصة في الإلكترونيات مثل ساعات اليد الذكية، كل ذلك متوفر فقط وحصريًا بجميع فروع هايبر ماركت لولو داخل المملكة العربية السعودية، بأقل الأسعار وأرقى الموديلات، فلا تفوتكم هذه العروض خلال شهر ديسمبر الحالي خصومات وتخفيضات من هايبر ماركت لولو داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام.

تخفيضات لولو الأسبوعية

تنزيلات لولو على شاشات التلفاز من إيكون حتى أربعين بوصة من أَسواق لولو:

خصم 35٪ على تليفزيون ذكي من ماركة إِيكون، حجم الشاشة 32 بوصة، يو أسْ بِي، إتش دي إم أي، يأتي مع حامل للتلفزيون، سعر الجهاز(359)ريال سعودي، بدلًا من(549)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(190)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصم 31٪على تليفزيون ذكي من ماركة إِيكون، حجم الشاشة 32 بوصة ليد، يو أسْ بِي، إتش دي إم أي، مزود بخاصية واي فاي، سعر الجهاز(459)ريال سعودي، بدلًا من(659)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر مئتان ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض لولو الأخيرة

عروض وتخفيضات لولو على ساعات اليد الذكية من هايبر ماركت لولو: