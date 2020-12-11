أقوى عروض السعودية تخفيضات اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام تصل ل 50 % تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات على الغسالات من كبرى الماركات العالمية فقط وحصريًا من أَسواق اكسترا الإلكترونية، حيث تشمل عروض مغرية على الغسالات الأوتوماتيكية و الغسالات بحوضين من إنتاج شركة دايو وشركة كلاس برو وشركة توشيبا، وهي شركات رائدة في مجال تصنيع أجهزة المنزل الحديث، كل ذلك متوافر فقط عند زيارتكم للموقع الإلكتروني الرسمي بأسُواق اكسترا عروض وتخفيضات أسُواق اكسترا الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية.

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تنزيلات اكسترا على غسالات كلاس برو بسعر أقل من ألف ريال سعودي من اكسترا:

%38 خصم على غسالة تعبئة علوية، من ماركة كلاس برو، سعة سبعة كيلو جرام غسيل ، اللون أبْيض، سرعة الدوران 700 لفه/بالدقيقة، نوع التحكم رقمي، بلت إن، العمق 53.2 سنتيمتر، التردد 220 فولت، ضمان عامان، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، بدلًا من(1599)ريال سعودي، اشتريه الآن (500)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 58 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

تخفيضات موقع اكسترا

تنزيلات اكسترا على غسالات توشيبا بسعر أقل من ألف ريال سعودي من اكسترا

غسالة ملابس بحوضين من ماركة توشيبا، سعة عشرة كيلو جرام غسيل، اللون أبْيض، نوع التحكم يدوي، التردد 220 فولت، سرعة الدوران 700 لفه/بالدقيقة، العمق 51.2 سنتيمتر، ضمان عامان، سعر الجهاز(999) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 48 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

خصومات اكسترا الأخيرة

تنزيلات اكسترا على غسالات دايو بسعر أقل من ألف ريال سعودي من اكسترا: