نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا السعودية على اﻷثاث من كتالوج ايكيا 2012 وأقوي عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا السعودية على اﻷثاث ، إيكيا الشركة العالمية الرائدة في صناعة الأثاث، إيكيا ليست فقط شركة رائدة في صناعة الأثاث فحسب، بل تعتبر الشركة الأولى عالمياً تاريخياً وحاضرا في صناعة الأثاث، لها فروع في العديد من الدول، وجودة منتجاتها لا يختلف عليها اثنان، لذا يبحث راغبي شراء الأثاث المنزلي دائماً في اختيارهم الأولى عن عروض ايكيا للأثاث، لكي يتمتعوا بخامة وجودة موثوق بها، وكل هذا متوفر في شركة ايكيا لأنها من أكثر الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي، وسوف نقدم لكم أحدث عروض ايكيا للأثاث المنزلي خلال الأسطر القليلة القادمة.

عروض ايكيا السعودية على اﻷثاث

شركة إيكيا تتميز بأن خاماتها وجودتها أكثر من رائعة خاصة في صناعة الأثاث المنزلي، وفي نفس الوقت يستمتع عملائها بالعروض المقدمة على تلك المنتجات لكي يفوا بكل متطلباتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى يعيشها الجميع على مستوى العالم، وتقدم لكم أفضل المنتجات التي تقدمها شركة إيكيا السعودية وكذلك عروض إيكيا السعودية للأثاث المنزلي وهي كالآتي:

كنبة سرير زاوية مع تخزين بسعر 2195 ريال سعودي، وهذه الكنبة تعتبر إثنان في واحد لأننا من الممكن استخدامها كنبة أثناء النهار وسرير مزدوج أثناء الليل، بالإضافة إلى أنها متوفر فيها مساحة مخصصة لتخزين الملابس والمفارش.

دولاب ملابس عرض 64×51 عمق، ارتفاع 149سم بسعر 54 ريال سعودي.

مقعد ذات قطعة قشرة خشب بتولا مصبوغ ومطلي بطلاء شفاف عرض 42× عمق 48، ارتفاع 45 سم بسعر مغري 69 ريال سعودي.

كرسي ذات قطعة خشب زان صلب مصبوغ ومطلي بطلاء شفاف وقشرة وخشب زان، عرض 53سم ×عمق 50 وارتفاع 79سم بسعر 487 ريال سعودي.

بعض العروض الأخرى المقدمة من شركة إيكيا على الأثاث المنزلي

إلى كل محبي التجديد دائما في تغيير الأثاث المنزلي إليكم عروضنا المقدمة من أفضل الشركات السعودية التي تقدم عروض السعودية الأسبوعية ألا وهي شركة إيكيا وعروضنا كالآتي: