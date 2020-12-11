عروض لولوت تخفيضات وخصومات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض لولو، عروض نهاية العام بهايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية، عروض هايبر ماركت لولو في نهاية العام وخلال شهر ديسمبر الجاري ضخمة ومستمرة، حيث تُقدم عروض وتنزيلات بأسعار خارج المنافسة على كافة الأجهزة المنزلية الكهربائية، من بوتاجازات ومواقد الغاز والثلاجات وغسالات الملابس وغسالات الصحون والخلاطات، والكثير والكثير من العروض المناسبة لعملاء أسواق وهايبر ماركت وسوبر ماركت، لولو، بجميع فروعه في أنحاء المملكة العربية السعودية.

عروض لولو

تخفيضات نهاية العام على الثلاجات من هايبر ماركت لولو

ثلاجة إل جي، ارتفاع 8.30 قدم، سعر الجهاز(1499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ثلاجة هيتاشي، سعة الجهاز 450 لتر، سعر الجهاز (2639) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ثلاجة هيتاشي PWH، سعر الجهاز (2149) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ثلاجة إل جي، ارتفاع 13.87 قدم، سعر الجهاز (1999) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات لولو

تخفيضات نهاية العام على الغسالات من هايبر ماركت لولو، أل جي غسالة، فول أتُوماتيكية تحميل علوي، سعة الغسالة ثمانية كيلو جرام، سعر الجهاز(1729)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هيتاشي، غسالة فول أتُوماتيكية تحميل علوي، سعة الغسالة ثمانية كيلو جرام، سعر الجهاز(1479)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات لولو