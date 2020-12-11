عروض الدانوب بمناسبة نهاية العام علي هاتف ابل خصومات لا تفوتك

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب، خصومات نهاية العام من هايبر ماركت الدانوب داخل المملكة العربية السعودية، عروض هايبر ماركت الدانوب على الهواتف الذكية من آبل المتصدرة المراكز الأولى في مجال صناعة الإلكترونيات، لا تقارن بأي عروض أخرى، حيث توفر أسواق الدانوب هذه الهواتف بمختلف السعات الداخلية، وبأخر الإصدارات وأحدث التقنيات وأقل الأسعار التي تناسب الجميع، وذلك طوال فترة الاحتفال بنهاية العام خلال شهر ديسمبر الجاري، فلا تفوتكم زيارة أقرب فروع هايبر ماركت الدانوب إليكم. عروض الدانوب تخفيضات من آبل آيفون 12 سعة 128 جيجابايت بالدانوب: هاتف ذكي من ماركة ابل ايفون 12 برو، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أزرق باسيفيك، الجيل الخامس، سعر الجهاز(4799)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف ذكي من ماركة ابل ايفون 12 برو، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون ذهبي، الجيل الخامس، سعر الجهاز(4699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات الدانوب تخفيضات على آبل آيفون 12 سعة 64 جيجابايت عروض الدانوب: هاتف ذكي من ماركة ابل ايفون 12 ، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، اللون أخضر، الجيل الخامس، سعر الجهاز(3899)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف ذكي من ماركة ابل ايفون 12، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، اللون أزرق، الجيل الخامس، سعر الجهاز(3899)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات الدانوب هاتف ذكي من ماركة ابل ايفون 12، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، اللون أبيض، الجيل الخامس، سعر الجهاز(3799)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هذا بجانب عروض اكثر ستجدها داخل أسواق الدانوب.

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