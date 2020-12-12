نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 50 % اقوى عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر العثيم تقدم يومياً وأسبوعياَ وشهرياً عروضاً على المنتجات الغذائية حيث أن هذه عروض العثيم تصل إلى 50%، وبما أن الكثير من مواطني السعودية يرغبون في التعرف على هذه العروض فسوف نذكرها لكم أقوى عروض السعودية اليوم من العثيم تسوق بسرعة. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم على المنتجات الغذائية المختلفة: عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر حلواني لحم دجاج 250 جم إلى 27.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 36.95 ريال.

تخفيضات العثيم بلغ سعر المطبخ أرز للكيلو 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 11.95 ريال سعودي، أما 5 كيلو من المطبخ أرز فقد بلغ 49.95 ريال سعودي بدلاً من سرع 58.25 ريال.

خصومات العثيم سمك فيليه باسا 800 جم بلغ “أحمر” إلى 21.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.45 ريال، بينما سمك فيليه باسا “أبيض” بلغ سعره 27.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 45.95 ريال.

فيرن زبدة خليط كيلو واحد بلغ سعره 35.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 43.99 ريال.

دومتي جبنة بلغ سعرها 12.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 13.99 ريال.

العابد سمان مجمد بلغ سعره 24.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم عروض العثيم الاثنين أطياب ناجتس دجاج بلغ سعره 78.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 89.75 ريال.

تخفيضات العثيم نسكافيه بلغ سعره 34.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.5 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية نستلة مياه بيور لايف بلغ سعره 43.95 بدلاً من سعر 52.95 ريال سعودي.

ميتلاند برجر عائلي بلغ سعره 49.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 5.95 ريال سعودي.

أطياب كفتة بقري بلغ سعره 65.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 77.95 ريال سعودي.

حلواني دجاج بانيه عادي بلغ سعره 29.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 37.95 ريال سع

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