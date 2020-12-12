نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو الأسبوعية خصم من 10 ل 50 % تخفيضات نهاية العام من ساكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ساكو من أفضل المتاجر التي يمكنك من خلاله شراء ما ترغب به من مستلزمات المنزل كالخيم وغيره، ولذلك سوف نذكر لكم في هذا المقال عروض ساكو. حيث تقوم سلسلة فروع ساكو بعمل تخفيضات وخصومات نهاية العام على جميع منتجاتها ولكافة العملاء بالمملكة العربية السعودية. عروض ساكو الأسبوعية عروض هايبر ساكو على مستلزمات المنزل كالخيم: تخفيضات ساكو بلغ سعر شمعة نار برائحة سنترونلا طاردة للناموس إلى 25 ريال سعودي.

خصومات ساكو شواية فحم قابلة للطي بلغ سعره 169 ريال سعودي بدلاً من سعر 279.65 ريال سعودي.

تنويلات ساكو خيمة لأربع أشخاص بلغ سعره 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 579.50 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية خيمة شبكة ديسكفري مقاومة للماء بلغ سعرها 799 ريال سعودي.

خيمة مقاومة للماء بلغ سعرها 3.499 ريال سعودي.

خيمة مقاومة للماء مقاء 1.5×2.4×2.4 لأربعة أشخاص بلغ سعرها 799 ريال سعودي.

بلغ سعر خيمة مقاومة للماء 3×3 متر لأربع أشخاص إلى 1.799 ريال سعودي.

خيمة مقاومة للمياه 1.5×3×2 بلغ سعرها 949 ريال سعودي. تخفيضات ساكو عروض ساكو الأسبوعية سعر السرير الهوائي بلغ 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 101.75 ريال سعودي.

سرير هوائي مع مضخة مدمجة بلغ سعرها 149 ريال سعودي بدلاً من سعر 179.75 ريال سعودي. تخفيضات هايبر ساكو على وحدات التخزين تخفيضات ساكو وحدة تخزين معدنية 5 طبقات بلغ سعرها 579.50 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية وحدة تخزين 5 طبقات 200 كيلو تبلغ سعر 505 ريال سعودي.

بلغ سعر وحدة تخزين 4 طبقات 400 كيلو إلى 715 ريال سعودي.

حقيبة تخزين بسعة 145 لتر بلغ سعرها 98.50 ريال سعودي.

سعر حقيبة تخزين بسعة حجم 125 لتر بلغ 90.75 ريال سعودي.

حقيبة مغرفة من الهواء بلغ سعرها 90.75 ريال سعودي.

وحدة تخزين 4 طبقات بلغ سعرها 313 ريال سعودي.

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