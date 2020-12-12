عروض العثيم الاثنين أقوى عروض السعودية اليوم تخفيضات تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة تنزيلات هايبر العثيم في نهاية العام على وموسم الشتاء، فقط وحصريًا داخل هايبر ماركت وسوبر ماركت وأَسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، فتوحد عروض العثيم على الجوالات الذكية من أكبر الماركات العالمية، بجانب العديد من العروض على شاشات التِليفزيون الذكي من أرقى الموديلات وأحدث الإصدارات، فسارعوا بزيارة أقرب فروع العثيم إليكم.

عروض العثيم الأسبوعية

تنزيلات هايبر العثيم نهاية العام على الجوالات الذكية من:

تخفيضات العثيم هاتف ذكي من ماركة هواوي واي 7 بي، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، الجيل الرابع، سعة الرامات أربعة جيجابايت، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة

تنزيلات ساكو هاتف ذكي من ماركة لافا 61، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، الجيل الرابع، سعة الرامات واحد جيجابايت، سعر الجهاز(245)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم

تنزيلات نهاية العام على شاشات حجم خمسين بوصة من أَسواق العثيم

عروض العثيم الأسبوعية تلِيفزيون ذكي من ماركة أَرو، ألْ أيِ دي، حجم الشاشة 50 بوصة، سعر الجهاز (699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون من ماركة أل تي سي، حجم الشاشة 50 بوصة، ألْ إي دي، فول إتش دي، سعر الجهاز(1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي من ماركة أَرو، ألْ أيِ دي، حجم الشاشة 50 بوصة، فول إتش دي، فور كيه، مزود بخاصية بلوتوث، سعر الجهاز (899)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.