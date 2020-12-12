عروض لولو هايبر ماركت السعودية خصم من 20 ل 50 % على الشاشات والجوال ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو على شركة إِيكون في تميزها،روض حيث تقدم عروض غير مسبوقة على شاشات التليفزيون من ماركتها المتميزة، فقط وحصريًا داخل جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأَسواق لولو في المملكة العربية السعودية، وذلك طوال مدة الاحتفال بنهاية العام وموسم الشتاء، تعرضها أَسواق لولو بأقل الأسعار وأجود الخامات وأرقى الموديلات التي تناسب الجميع.

عروض لولو الأسبوعية

تنزيلات هايبر لولو على شاشات إِيكون بحجم أربعين بوصة :

تخفيضات لولو خصم 34٪على تليفزيون ذكي من ماركة إِيكون، حجم الشاشة 40 بوصة ليد، يو أسْ بِي، إتش دي إم أي، مزود بخاصية واي فاي، سعر الجهاز(659)ريال سعودي، بدلًا من(989)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(330) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات على شاشات إِيكون بحجم 43 بوصة من هايبر ماركت لولو

عروض لولو الأسبوعية خصم 32٪ على تليفزيون ذكي من ماركة إِيكون، حجم الشاشة 43 بوصة ليد، يو أسْ بِي، إتش دي إم أي، مزود بخاصية واي فاي، سعر(749)ريال سعودي، بدلًا من(1099)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(350)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات لولو

تنزيلات على شاشات إِيكون بحجم خمسين بوصة من هايبر ماركت لولو