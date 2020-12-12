عروض العثيم الاثنين تخفيضات تصل ل 60 % على الأجهزة الكهربائية ألحق التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية احتفالًا نهاية العام داخل جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسْواق عبد الله العثيم، على باقة متنوعة ومتميزة من المعروضات ومنها الأجهزة الكهربائية الخاصة بالعناية بالشعر والبشرة، كل ذلك يتوافر بأسواق عبد الله العثيم بأقل الأسعار وأرقى الموديلات، فلا يفوتكم مهرجان العروض الحصرية عند زيارتكم لأحد فروع هايبر ماركت عبد الله العثيم تنزيلات نهاية العام من هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم الأسبوعية

خصومات العثيم على أَجهزة تصفيف الشعر من ماركة براون:

تخفيضات العثيم جهاز تصفيف الشعر من ماركة براون، سعر الجهاز(16065)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

جهاز تصفيف الشعر من ماركة براون، سعر الجهاز(219)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم الأخيرة

تنزيلات العثيم على أَجهزة العناية الشخصية من ماركة فيليبس:

عروض العثيم الأسبوعية على جهاز تصفيف الشعر من ماركة فيليبس رقم الموديل، سعر الجهاز(69)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات على ماكينات الحلاقة من ماركة براون ماكينة حلاقة من ماركة براون رجالي، سعر الجهاز(219)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم الاثنين على ماكينة حلاقة من ماركة براون رجالي، سعر الجهاز(318.15)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ماكينة حلاقة من ماركة براون نسائية، سعر الجهاز(261.45)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم على أواني المطبخ