عروض اكسترا الأسبوعية على الجوال والهواتف الذكية تصل ل50 % لمدة 5 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض موقع اكسترا تنزيلات من أَسواق اكسترا الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، تتضمن عروض ضخمة على الشاشات بكافة أنواعها وموديلاتها التي تنتجها العديد من كبرى الشركات المصنعة، ومنها شركة سامسونج وشركة ألْ جي، توفرها أَسواق اكسترا بأسعار تنافسية، ومناسبة لجميع أذواق العملاء، فقط على موقع اكسترا الإلكتروني بالمملكة العربية السعودي طوال فترة الاحتفال بنهاية العام عروض نهاية العام من أَسواق اكسترا في المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا نهاية العام على شاشات التِليفزيون من سامسونج:

خصومات اسكترا %40 خصم من ماركة سامسونج على شاشة 32 بوصة، عالية الوضوح، اللون أَسود، سعر الجهاز(2899)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اسكترا %37 خصم على شاشة من ماركة سامسونج، 24 بوصة، شاشة ليد للألعاب، عالية الدقة 1080*1920، اللون أَسود، سعر الجهاز(438)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%10 خصم من سامسونج على تلفزيون 27 بوصة، منحني، عالي الدقة، سعر الجهاز(1709)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية

تنزيلات اكسترا نهاية العام على شاشات التليفزيون من أل جي: