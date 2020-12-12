عروض جرير الأسبوعية تخفيضات هائلة وخصومات مميزة خصم يصل ل 40 %

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تنزيلات نهاية العام من مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية، على أحدث الإصدارات من الجوالات الذكية من ماركة شاومي المتميزة، سارعوا بزيارة أقرب فروع مكتبات جرير إليكم، والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية خلال فترة نهاية العام، لتتمتعوا بأقوَى التخفيضات وأنسب الأسعار التي تناسب الجميع طوال مهرجان الشتاء تنزيلات وخصومات مكتبات جرير في نهاية العام داخل المملكة العربية السعودية. عروض جرير الأسبوعية تنزيلات جرير على جوالات شياومي ريدمي سي 9 بمكتبات جرير: هاتف ذكي من ماركة شياومي 9C ريدمي، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، اللون أزرق أرجواني، حجم الشاشة 9.53 بوصة، بشرِحتين، دقة الكاميرا الأمامية خمسة ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل+ أَثنين ميجا بيكسل+ أَثنين ميجابيكسل، مُزود بنظام أندرويد 10، سعر الجهاز(399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير الأخيرة خصومات جرير على جوالات شياومي ريدمي نوت 9 بمكتبات جرير: عروض جرير هاتف ذكي من ماركة شياومي ريدمي نوت 9، ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، اللون رمادي ميدنايت، بشرِيحتين، سعة الرامات أربعة جيجا بايت، حجم الشاشة 6.53 بوصة، دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل+ثمانية ميجا بيكسل+أَثنين ميجا بيكسل، الجيل الرابع 4G، سعر الجهاز(799)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف ذكي من ماركة شياومي ريدمي نوت 9، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أبْيض، بشرِيحتين، سعة الرامات أربعة جيجا بايت، حجم الشاشة 6.53 بوصة، دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل+ثمانية ميجا بيكسل+أَثنين ميجا بيكسل، سعر الجهاز(799)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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