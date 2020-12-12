عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات هائلة خصومات نهاية العام تصل ل 60 %

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عمر شويل - جدة عروض أسواق ساكو تمتاز وتنفرد بالتنوع بين مختلف المنتجات داخل جميع فروعها، من هايبر ماركت وسوبر ماركت المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تتنوع المنتجات ما بين منتجات خاصة بالمنزل أو منتجات خاصة بالعمل، ومنتجات عصرية وحديثة من الجوالات الذكية بمختلف أنواعها، والعديد من الأدوات الخشبية والأدوات المدرسية والأثاث الداخلي والخارجي عروض وخصومات هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية في نهاية العام. عروض ساكو الأسبوعية تنزيلات ساكو على الجوالات الذكية من هايبر ماركت ساكو: تخفيضات ساكو جوال ذكي من ماركة سامسونج جالكسي A51 2019، اللون أزرق، بشرِيحتين، قارئ بصمة الإصبع، نظام التشغيل أندرويد 9.0، حجم الشاشة 6.5 بوصة، ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، سعة التخزين ستة جيجا بايت، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل مع 12 ميجا بيكسل مع خمسة ميجا بيكسل مع خمسة ميجا بيكسل، سعر الجهاز(1149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو جوال ذكي من ماركة سامسونج جالكسي A51 2019، اللون أَسود، بشرِيحتين، قارئ بصمة الإصبع، نظام التشغيل أندرويد 9.0، حجم الشاشة 6.5 بوصة، ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، سعة التخزين ستة جيجا بايت، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل مع 12 ميجا بيكسل مع خمسة ميجا بيكسل مع خمسة ميجا بيكسل، سعر الجهاز(1149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو الأسبوعية خصومات ساكو على جوالات نوكيا من هايبر ماركت ساكو: هاتف نوكيا 105 ta-1034، اللون أبيض، بشرِيحتين، سعة البطارية 800 مللِي أمبير، سعة التخزين أربعة جيجا بايت، الوزن 73.00 جرام، حجم الشاشة 1.8 بوصة، سعر الجهاز(75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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