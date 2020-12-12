نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية على الاجهزة الكهربائية تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة فقط وحصريًا داخل هايبر ماركت وسوبر ماركت وأَسواق لولو تجدون عروض وخصومات مذهلة بمناسبة الاحتفال بنهاية العام، وذلك على جميع الأجهزة المنزلية الكهربائية من أرقى واكْبر الشركات العالمية مثل شركة كينوود وشركة نيكاي وشركة أل جي، بأقل الأسعار التي تناسب الجميع وأجود الخامات وأحدث الإصدارات، فبادروا بزيارة أقرب فروع هايبر ماركت لولو إليكم عروض نهاية العام من هايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية.

عروض لولو نهاية العام

تنزيلات لولو نهاية العام على أجهزة المنزل من هايبر ماركت لولو:

تخفيضات لولو غسالة صحون من ماركة ألْ جي، عدد ست برامج، سعر الجهاز 2299) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرض خلاط يدوي من ماركة براون، مع مكواة بخار من ماركة براون ، سعر العرض(519)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

محضر طعام من ماركة كينوود، مصدر الطاقة ألف واط، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات لولو الأسبوعية

خصومات لولو نهاية العام على أجهزة المنزل من ماركة نيكاي بأسواق لولو: