عروض تقسيط جوالات جرير وخصم 40% على آيفون من خلال العرض الأسبوعي.. سارع بحجز جوالك

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عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم على الجوالات، وتخفيضات عروض نهاية العام بمكتبات جرير في المملكة العربية السعودية

عروض جرير الحصرية وخصومات عنيفة من عرض مكتبات جرير الأسبوعي، و جميع الفروع بالسعودية، وأيضا موقع مكتبة جرير اون لاين؛ حيث يقدم عروض جرير هذا الأسبوع العديد من الأجهزة الاليكترونية الذكية، والجوالات، واللاب توب و غيرها من علامات تجارية شهيرة لكبري الشركات العالمية، مع هدايا و تنزيلات بطاقة سامبا جرير على عروض مكتبه جرير هذا الأسبوع ، بتخفيضات لا تقاوم مع امكانية التقسيط من جرير .

عروض جرير اليوم ايفون ١١ برو جرير بخصم 40%

المواصفات :

السعة : ‎جيجابايت ‎512‎‎

مقاس الشاشة : ‎5.8 بوصة‎

دقة وضوح الكاميرا : ‎الخلفية: 12 + 12 + 12 ميجابيكسل، الامامية 12 ميجابيكسل‎

مميزات الكاميرا الخاصة : 2X Optical Zoom;Digital Zoom up to 10X, Ultra Wide/Wide/Telephoto, Advance Bokeh

نظام التشغيل : ‎آي أو اس 13‎

شبكات الاتصال المدعومة : ‎الجيل الرابع ‎4‎G‎

تقنية التوصيل : ‎بلوتوث‎/‎واي فاي‎

اتصال المجال القريب NFC‎: نعم‎

سلسلة الموديل : ‎أبل ايفون 11‎

نوع الشريحة : ‎شريحة 2: الكترونية ‎/‎ شريحة 1: نانو‎

عدد الشرائح المدعومة : ‎شريحتين (شريحة نانو وشريحة الكترونية)‎

اللون : ‎ذهبي‎

تقنية شحن البطارية : ‎شحن سريع للبطارية‎

بطارية قابلة للازالة : No

نوع الشاشة : ‎شاشة اكس دي آر سوبر ريتنا‎

دقة الشاشة : ‎1125 × 2436 بيكسل‎

نوع حماية الشاشة : ‎طبقة مقاومة للبصمات‎

أجهزة الاستشعار : Face ID, Barometer, Three-axis Gyro, Accelerometer, Proximity, Ambient Light

نظام تحديد المواقع : ‎نعم‎

مميزات خاصة : ‎مقاوم للماء والغبار‎

العرض : ‎7.14 سم‎

الارتفاع : ‎14.40 سم‎

العمق : ‎0.81 سم‎

الوزن : ‎0.18 كجم‎

عروض جرير للجوالات و العرض الأسبوعي على ايفون ١١ برو جرير

عروض مكتبة جرير على الجوالات على ايفون ١١ برو جرير بسعر (5599) ريال سعودي بدلا من (6459) ريال سعودي، و تخفيضات جرير 15% لحاملي بطاقة سامبا جرير، و تقسيط جوالات جرير يكون بواقع (320) ريال سعودي و التقسيط من جرير على 24 شهر.