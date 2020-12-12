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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط جوالات جرير وخصم 40% على آيفون من خلال العرض الأسبوعي.. سارع بحجز جوالك في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم على الجوالات، وتخفيضات عروض نهاية العام بمكتبات جرير في المملكة العربية السعودية
عروض جرير الحصرية وخصومات عنيفة من عرض مكتبات جرير الأسبوعي، و جميع الفروع بالسعودية، وأيضا موقع مكتبة جرير اون لاين؛ حيث يقدم عروض جرير هذا الأسبوع العديد من الأجهزة الاليكترونية الذكية، والجوالات، واللاب توب و غيرها من علامات تجارية شهيرة لكبري الشركات العالمية، مع هدايا و تنزيلات بطاقة سامبا جرير على عروض مكتبه جرير هذا الأسبوع ، بتخفيضات لا تقاوم مع امكانية التقسيط من جرير .
عروض جرير اليوم ايفون ١١ برو جرير بخصم 40%
المواصفات :
- السعة : جيجابايت 512
- مقاس الشاشة : 5.8 بوصة
- دقة وضوح الكاميرا : الخلفية: 12 + 12 + 12 ميجابيكسل، الامامية 12 ميجابيكسل
- مميزات الكاميرا الخاصة : 2X Optical Zoom;Digital Zoom up to 10X, Ultra Wide/Wide/Telephoto, Advance Bokeh
- نظام التشغيل : آي أو اس 13
- شبكات الاتصال المدعومة : الجيل الرابع 4G
- تقنية التوصيل : بلوتوث/واي فاي
- اتصال المجال القريب NFC: نعم
- سلسلة الموديل : أبل ايفون 11
- نوع الشريحة : شريحة 2: الكترونية / شريحة 1: نانو
- عدد الشرائح المدعومة : شريحتين (شريحة نانو وشريحة الكترونية)
- اللون : ذهبي
- تقنية شحن البطارية : شحن سريع للبطارية
- بطارية قابلة للازالة : No
- نوع الشاشة : شاشة اكس دي آر سوبر ريتنا
- دقة الشاشة : 1125 × 2436 بيكسل
- نوع حماية الشاشة : طبقة مقاومة للبصمات
- أجهزة الاستشعار : Face ID, Barometer, Three-axis Gyro, Accelerometer, Proximity, Ambient Light
- نظام تحديد المواقع : نعم
- مميزات خاصة : مقاوم للماء والغبار
- العرض : 7.14 سم
- الارتفاع : 14.40 سم
- العمق : 0.81 سم
- الوزن : 0.18 كجم
عروض جرير للجوالات و العرض الأسبوعي على ايفون ١١ برو جرير
عروض مكتبة جرير على الجوالات على ايفون ١١ برو جرير بسعر (5599) ريال سعودي بدلا من (6459) ريال سعودي، و تخفيضات جرير 15% لحاملي بطاقة سامبا جرير، و تقسيط جوالات جرير يكون بواقع (320) ريال سعودي و التقسيط من جرير على 24 شهر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض تقسيط جوالات جرير وخصم 40% على آيفون من خلال العرض الأسبوعي.. سارع بحجز جوالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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